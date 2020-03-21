Чемпионат Англии может быть доигран без зрителей

21.03.2020, 9:05, Новости дня

Английская футбольная ассоциация рассматривает возможность завершения сезона при пустых трибунах. Эта мера связана с пандемией коронавируса.

Матчи во всех дивизионах английского футбола возобновятся не раньше 30 апреля. Однако есть и более пессимистические прогнозы, согласно которым придется пропустить и май. При этом высока вероятность, что встречи пройдут на пустых стадионах, сообщает ТАСС.

Идея завершить сезон не нашла поддержки. В этом случае только премьер-лиги пришлось бы выплатить серьезную неустойку телевизионным компаниями.