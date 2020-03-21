 

Чемпионат Англии может быть доигран без зрителей

21.03.2020, 9:05, Новости дня

Английская футбольная ассоциация рассматривает возможность завершения сезона при пустых трибунах. Эта мера связана с пандемией коронавируса.

Матчи во всех дивизионах английского футбола возобновятся не раньше 30 апреля. Однако есть и более пессимистические прогнозы, согласно которым придется пропустить и май. При этом высока вероятность, что встречи пройдут на пустых стадионах, сообщает ТАСС.

Идея завершить сезон не нашла поддержки. В этом случае только премьер-лиги пришлось бы выплатить серьезную неустойку телевизионным компаниями.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Инфляция на потребительском рынке Украины в январе упала на 3% – Госстат

07.02 / “Премьер-министром ДНР” стал бывший зампред правительства Иркутской области Пашков

07.02 / Гимнастка Солдатова: никогда не верьте желтой прессе

19.02 / Майора наказали за взятки на космических скафандрах

20.02 / Плющенко рекомендовал Медведевой завершить карьеру

05.02 / Зеленский предложил направит $2,9 млрд, полученных от “Газпрома”, на инфраструктурные проекты и развитие медицины

08.02 / Защита Дугарь передала прокурорам новые доказательства по делу Шеремета

04.02 / Убийство Шеремета. Офис генпрокурора продлил срок расследования до 4 месяцев

17.03 / Евросоюз ограничил экспорт медицинских защитных средств

07.02 / Украина не пустила на гастроли Ливанова и Корикову

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска