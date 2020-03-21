Коронавирус: Под ограничение попали не все

21.03.2020, 9:03, Новости

Теги: Безопасность, Здоровье, Транспорт

В целях исключения распространения коронавирусной инфекции в администрации Рыбинска временно приостановлен прием граждан, а также личные приемы должностных лиц.

Ограничения распространяются на посещения департаментов и структурных подразделений, расположенных по адресам: ул. Рабочая, 1, ул. Крестовая, 139 и Крестовая, 77, ул. Стоялая, 19, а также отдел ЗАГС на ул. Кораблестроителей, 6.

– Работа не останавливается, сотрудники продолжают выполнять свои функции. Исключаются личные контакты с посетителями. Граждане по-прежнему могут отправлять обращения через интернет-приемную, получать консультационную помощь специалистов по телефону, – пояснили в управлении делами администрации. – Меры по нераспространению коронавирусной инфекции приняты в соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты.

Для корреспонденции на пропускных пунктах в зданиях установлены специальные ящики.

Налоговые органы Ярославской области также взаимодействуют с налогоплательщиками только в бесконтактном режиме.

С 21 марта в городе приостановлено проведение массовых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности для организаций всех видов собственности.

Торговые центры, магазины, организации общественного питания (в том числе кафе и столовые) продолжают работать в обычном режиме.

Не затронули карантинные меры и общественный транспорт, который, по сути, может стать самым “эффективным” способом распространения коронавирусной инфекции.

Продолжается в городе и подготовка к месячнику по санитарной уборке города. Приводить в порядок после зимнего периода городские территории будут с 1 по 30 апреля. Общегородской субботник назначен на 24 апреля.

В рамках субботника в порядок будут приведены в порядок более 10 гектаров городских территорий. Эти объемы сравнимы с прошлогодними. Из бюджета города на проведение месячника выделено 2 миллиона 800 тысяч рублей.