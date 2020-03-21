Пальчевский: В Украине есть тайные разносчики коронавируса

21.03.2020, 8:19, Новости дня

Разносчиками коронавируса SARS-CoV-2 в Украине может быть больше граждан, чем зарегистрировано официально. Такое мнение телеведущий и бизнесмен, собственник клиники Eurolab Андрей Пальчевский выразил “Обозревателю” в интервью, которое было опубликовано 20 марта.

“Сегодня был случай: мы получили из заграничной клиники подтверждение положительных результатов тестов, сделанных в Eurolab, позвонили двум пациентам, но они отказались говорить с нами. Даже не назвали место, где сейчас находятся… У нас люди боятся не уголовной ответственности, а что их будут принудительно лечить или посадят под домашний арест. Поэтому и сложилась ситуация, когда в Украине есть тайные разносчики коронавируса”, – сказал он.

Бизнесмен считает, что “реальных заболевших в сотни раз больше, чем выявлено официально”.

“Мы здесь похожи на Индию, в которой на сегодня найдено всего 230 заболевших. Но индийские правозащитники бьют тревогу, они обвиняют местные власти в том, что в стране просто не проводится тестирование в необходимых масштабах. Я думаю, что подобная трагедия разворачивается и в Украине, и это самое опасное, что может быть”, – заявил Пальчевский.

По его словам, пациенты могут называться в частных клиниках вымышленными именами, а паспорта требовать такие медучреждения не имеют права.

“Хотя всю информацию о подтвержденных диагнозах на коронавирус клиника сразу же отправляет в санитарную службу, в дальнейшем не всегда получается отыскать больного”, – объяснил Пальчевский.

19 марта мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что у 50-летнего жителя столицы частная клиника обнаружила коронавирус, но не сообщила об этом в Минздрав.

В Украине по состоянию на 20 марта подтверждено 27 случаев заражения коронавирусом, три человека скончались. За границей от вируса лечат 13 украинцев, две женщины умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к вечеру 20 марта в мире зарегистрировано более 250 тыс. инфицированных, более 10 тыс. человек скончались.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране должны прекратиться внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.