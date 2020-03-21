 

Финал конкурса “Самые стильные в России 2020”: Классика

21.03.2020, 8:18, Разное

Каждую неделю мы публиковали фотографии и имена претендентов на звание “Самые стильные в России 2020” в следующих номинациях: “Классика”, “Casual”, “Богемный шик”, “Самая стильная пара” и других. Победителя в каждой номинации определяют читатели, голосуя за кандидатов с помощью sms-сообщений (HELLO, пробел, номер участника конкурса, который можно найти в новом номере журнала) на номер 5577 или формы на сайте, размещенной ниже.

Сегодня мы представляем образы звезд в категории “Классика”. Эти поклонницы утонченного стиля и сдержанной элегантности предпочитают наряды и изящные аксессуары на все времена. На этой неделе за звание “Самая стильная” в представленной номинации поборются: Равшана Куркова, сделавшая ставку на минимализм и идеальный крой от Alena Akhmadullina; девушка в красном Оксана Акиньшина, отдавшая предпочтение платью Tegin с объемным декором; Альбина Джанабаева, решившаяся на смелое бюстье с асимметричным верхом от Diverse Shop; Ингеборга Дапкунайте в сдержанном платье Rhea Costa, где главным игривым элементом стал объемный рукав – в единственном экземпляре; Регина Тодоренко, платье которой от David Koma подчеркивало ее точеную фигуру; а также Виктория Исакова в Dmitry Loginov Arsenicum, бренде, который как никто умеет делать классический, но не скучный total black.

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опросЧей образ лучше? Финал конкурса "Самые стильные в России-2020": КлассикаРавшана КурковаОксана АкиньшинаАльбина ДжанабаеваИнгеборга ДапкунайтеРегина ТодоренкоВиктория Исакова



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