Загадка забытого крушения НЛО с погибшим экипажем в Кейп-Жирардо

21.03.2020, 8:38, Разное

В уфологии, когда идет речь о вероятных крушения НЛО, основную долю внимания на себя отбирает случай в Розуэлле в 1947 году.

Об этом случае знает множество людей, в том числе те, которые вообще не увлекаются уфологией. Он неоднократно упоминался в разных фильмах и сериалах.

Однако есть немало похожих происшествий и без Розуэлла, в том числе одно из таких произошло на территории США за 6 лет до розуэлльского инцидента и почему-то было было практически всеми забыто (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Случай этот получил огласку в основном из-за рассказов преподобного Уильяма Хоффмана из баптистской церкви Красной Звезды в городке Кейп-Жирадо, штат Миссури. В неуказанном месяце весной 1941 года к этому священнику пришел местный шериф и попросил его провести служение по погибшим жертвам авиакатастрофы, которая якобы произошла утром того же дня неподалеку от города.

Хоффман после этого послушно прибыл на указанное место и увидел, что там полным полно народу: огромное количество полицейских, агентов ФБР, пожарных, военных и врачей. Все они бродили между искореженными кусками металла, которые считались остатками упавшего самолета.

Хоффман, как ему было велено, начал читать молитвы по погибшим, но одновременно он внимательно осматривал обломки, так как был очень любознательным человеком. И очень быстро он подметил, что все обломки совсем не похожи на обломки упавшего пассажирского самолета.

Они имели закругленные края, вместо ожидаемых рваных, при этом на них не было ни малейших следов от швов или иной обработки инструментами. Также их концы были сделаны из непонятного сильно блестящего материала.

Хоффман никому из посторонних не пояснил о своих подозрениях, однако поделился увиденным со своей супругой, которая много лет спустя пояснила об этом их дочери Шарлетт Манн. Манн в свою очередь связалась с уфологом Леонардом Стрингфилдом, который и сообщил эту историю всему миру в одной из своих книг.

"Он описывал упавший объект как имеющий форму блюдца, судя по округлым обломкам. Блюдце было металлического цвета и не имело никаких видимых швов. В одном месте он заметил что-то вроде кабины, которая была повреждена и оказалась полуоткрытой. Он подошел ближе и через дыру заметил маленький стул из металла, а также приборы, похожие на манометры и циферблаты.

Кроме них, там были вещи, которые он затруднился описать, так как ранее ничего подобного нигде не видел. Но больше всего его впечатлило то, что там внутри были везде очень странные надписи из значков, похожих больше всего на египетские иероглифы", – рассказывала Манн.

Еще более диковинная вещь случилась чуть позже, когда Хоффмана подвели к предполагаемым телам погибших пассажиров или пилотов. На земле перед ним лежали человекоподобные тела ростом с 10-летнего ребенка, с несоразмерно крупными головами, большими овальными глазами и очень длинными руками и пальцами.

Фото: Anthony Acosta/Pexels

На лицах существ были крошечные рты, почти неразличимый нос, а ушей вообще не было заметно. Они казались одетыми в обтягивающие комбинезоны из материала, похожего на жеваную алюминиевую фольгу.

"Было три лица, не люди, лежащие на земле. Двое из них были рядом с обломками, третье чуть подальше. Ему показалось, что третье существо погибло вовсе не из-за крушения, а было убито уже на земле. Ему сказали, что при падении самолет превратился в полыхающий огнем шар и обломки на земле выглядели сгоревшими, однако все вокруг места аварии было совершенно не пострадавшим. Потом он помолился за упокой над телами погибших".

Когда Хоффман закончил молитвы, к нему подошли несколько человек в военной форме и недвусмысленно намекнули, что он должен помалкивать обо всем, что заметил тут. Поэтому Хоффман пояснил обо всем лишь своим родным, а те много лет молчали об этом.

Лишь в 1984 году, когда престарелая жена Хоффмана умирала от рака, она пояснила обо всем своей дочери Шарлетт Манн. Она также рассказала, что ее мужу каким то образом удалось тайком сделать фотографию одного из погибших "не людей". По словам Манн, в какой-то момент она тоже видела эту фотографию, но не знает, куда он потом подевался.

"Это был маленький фотоснимок, такой с зубчиками по краям. На нем было видно силуэты двух мужчин, которые удерживают за руки тело маленького человечка, ростом чуть выше метра".

Когда уфолог Стрингфилд услышал эту историю, он начал "копать" насчет других возможных свидетелей, которые могли дожить до наших дней. Он обнаружил старшую сестру Манн, а также престарелого шерифа Кейп-Жирардо и они признались ему, что все рассказанное является правдой.

Ему также удалось разыскать предполагаемый снимок, о котором пояснила Манн. Но на этом снимке сложно что-то рассмотреть, он очень темный.