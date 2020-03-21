Ксения Собчак и Константин Богомолов устроили «интимные ласки» в ресторане

21.03.2020, 8:30, Разное

Отечественный журналист и блогер Ксения Собчак на странице в Instagram опубликовала небольшое видео, снятое в одном из столичных ресторанов. В кадре телеведущая с супругом, театральным режиссёром Константином Богомоловым, устраивает «интимные ласки» прямо в общественном месте.

В обнародованном Ксенией Собчак ролике Богомолов медленным интимным жестом расстёгивает верхние пуговицы её наряда, показывая часть полупрозрачного бюстгальтера. Затем ласки продолжаются, и супруг поглаживает верхнюю часть бюста. В последних кадрах к рукам режиссёра присоединяется Собчак, накрывая слегка обнажившуюся грудь. В подписи к посту блогер рассказывает подписчикам о проведённом с мужем вечере в ресторане. Она с юмором отметила, что «конец света нужно встречать достойно», поэтому пара, вместо соблюдения карантина, решила «выйти в свет», но соблюдала рекомендованные меры профилактики, и перед едой супруги не забыли помыть руки.



В комментариях мнения фолловеров относительно «интимного видео» разделились. Некоторые считают его «красивым и эротичным», снятым профессионалом. Другие же не понимают, зачем на показ выставлять сторону жизни, которую должны видеть исключительно супруги, но не обсуждать их поклонники и хейтеры.