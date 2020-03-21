В ВОЗ назвали наиболее эффективный способ сократить распространение коронавируса

21.03.2020, 8:30, Разное

Сдержать распространение уханьского коронавируса поможет физическое дистанцирование граждан. Так считают эксперты Всемирной организации здравоохранения.

Это не значит, подчеркнула на брифинге Мария Ван Керкхове, возглавляющая подразделение экстренных заболеваний ВОЗ, что люди должны социально отгородиться от своих родственников и друзей. Современные технологии позволяют общаться с близкими, избегая физического контакта. Эксперты советуют поддерживать связь через мессенджеры, социальные сети. Это поможет сохранить в этот нелегкий период психическое здоровье, ощутить присутствие рядом родных и оказать им поддержку.

По словам Майкла Райана, исполнительного директора программы ВОЗ по ЧС в сфере здравоохранения, в условиях пандемии коронавируса крайне важно выполнять требования правительства по сохранению физической дистанции. Все это – временные меры, однако они введены для того, чтобы замедлить распространение инфекции и снизить давление на медицину, что поможет уменьшить число смертей от COVID–19.