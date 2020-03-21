Ученые рассказали о механизме развития метастаз

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21.03.2020, 8:17, Разное

Ученые из РФ выяснили механизм развития метастаз при онкологическом заболевании. Они смогли сделать описание процессов, происходящих в клетках, пораженных вторичными источниками рака.
Лечение онкологических болезней усугубляется тем, что раковые клетки могут обнаруживаться в разных органах, образуя новые очаги опухолей, иногда их называют метастазами. Для дальнейшего перемещения клеткам необходимо оборвать связь с метастазами и перестроиться.

Специалисты из РФ смогли выяснить, как происходит реорганизация клеток и возникают метастазы. Структура раковых клеток состоит из тонких ниток белка актина. В метастазах увидели нехватку такого белка, потому их строение не такое жесткое и им легче перемещаться в тканях организма. Ученые внедрили в клетки вторичного источника особую генетическую структуру, которая “подсветила” движение метастаз. Благодаря этому специалисты смогли наблюдать за процессом метастазирования.



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