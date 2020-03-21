Стали известны подробности убийства семьи в Москве

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21.03.2020, 8:16, Новости дня

В Москве мужчина подозревается в убийстве жены и ее родителей. По предварительной информации, он не тронул двух детей, однако неизвестно, где они находятся в данный момент.

Мужчину заподозрили в убийстве жены и ее родителей. В доме также находились двое детей, нападавший их якобы не тронул. Где в данный момент находятся малыши, пока неизвестно, передает РЕН ТВ.

По предварительным данным, в момент совершения убийства мужчина не был пьян. Однако он принимал лекарственные препараты. Во время нападения на свою семью он сам получил ранение в руку.

У подозреваемого в последнее время было много проблем на работе – в том числе, аудиторские проверки и провалы тендеров. По словам знакомых, по этой причине у мужчины были проблемы со сном и аппетитом, он был «бледный, как простыня».

Перед трагедией ему дали пустырник и отправили спать, однако в результате он напал на собственную семью.

Напомним, в феврале в Подмосковье мужчина на глазах сына выстрелил из обреза охотничьего ружья в жену. Всего в семье пятеро детей, четверо – несовершеннолетние, их передали бабушке. По предварительной информации, конфликт произошел из-за развода.



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