 

Около 9 тысяч россиян не могут вернуться домой из-за коронавируса

21.03.2020, 8:15, Разное

На сегодняшний день около 9 тысяч жителей РФ остаются за рубежом, ожидая возвращения на родину. Об этом в своем фейсбуке сообщила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Круглосуточно общаемся со всеми уголками мира. И слово "потерпите" произношу с трудом, потому что знаю все обстоятельства в подробностях», — написала она.

Официальный представитель МИД отметила, что сотрудники внешнеполитического ведомства круглосуточно работают для того, чтобы вернуть домой всех россиян.

Приехать в Россию многие из них не могут, потому что находятся в странах, которые ввели ограничения на международное авиасообщение или закрыли свои границы для профилактики распространения коронавируса. В частности, около 450 россиян вынуждены были остаться в Марокко.

Схожая ситуация складывается и в РФ — сегодня издание Baza сообщило о том, что из московского аэропорта Внуково уже три дня из-за отмены рейсов домой не могут вылететь граждане Таджикистана и Узбекистана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ


Небо над карантином. Как российские авиаперевозчики переживут пандемию коронавируса

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Специалисты QBF поделились опытом успешного инвестирования

05.03 / Мнение: Эфемерность супербогатства, самые дорогие компании Рунета и сачок для человека без маски

09.03 / Россия выбила ножку трехногой табуретки сланцевой индустрии США

09.02 / Летевший из Москвы самолет совершил жесткую посадку в Усинске

19.02 / В нестабильном мире растут общемировые расходы на оборону

04.03 / Мнение: Затянувшееся прощание

05.03 / Мнение: Возвращенец

06.03 / Ученые: Похмелье «убивает» раковые клетки

18.03 / Мнение: Посольство США в Багдаде и база Таджи снова под ударом

12.02 / Наука: Сексуальную ориентацию женщин связали с риском развития диабета. Но не напрямую

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска