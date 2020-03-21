В честь 50-летия цифровых наручных часов Hamilton выпустила обновлённую версию первой модели

21.03.2020, 8:09, Разное

Американская компания Hamilton, выпустившая 50 лет назад первые цифровые наручные часы, презентовала обновлённую версию первой модели Pulsar Time Computer. Новинка, получившая название Hamilton PSR, должна появиться в продаже уже в мае текущего года.

Выпущенная в честь 50-летия модель цифровых часов Hamilton PSR внешне практически не отличается от самой первой и точно так же только показывает время, не обладая дополнительными опциями. При этом, новинка получила всё же некоторые обновления, в частности, индикатор-гибрид, позволяющий постоянно приглушенно выводить время. Нажатием на кнопку в Hamilton PSR активируется OLED-панель, и тогда показатели времени становятся ярче. Производитель сообщает, что гаджет выдерживает погружение под воду на глубину до сотни метров, а индикатор защищает сапфировое антибликовое покрытие.

Старт продаж Hamilton PSR запланирован на май 2020 года. Вариация модели часов, выполненная из стали, оценена в 745 долларов, а лимитированная серия с использованием позолоты обойдётся при покупке в 995 долларов.