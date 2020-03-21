 

Митя Фомин хочет стать донором спермы

21.03.2020, 8:09, Разное

Успешный российский певец Митя Фомин продолжает надеяться на возможность иметь собственных детей. 46-летний артист готов ради этого стать донором спермы.
Реализовав себя на сцене и добившись материального благополучия, Фомин не сумел создать полноценную семью. Однако желание оставить наследников не оставляет его на протяжении многих лет. Варианты с усыновлением чужого ребенка для него считаются неприемлемыми, хотя он охотно откликается на всевозможные акции помощи детям без родителей и часто дает для них благотворительные концерты.

Артисту хочется, чтобы ребенок был родным по крови и готов предоставить свою сперму. Современные технологии позволяют ему осуществить свое желание. Безупречное здоровье и хорошая наследственность вселяют в него уверенность, что он может стать донором качественного биоматериала.

Со своей стороны Митя Фомин не хочет анонимного отцовства. Требованием к женщине, которая выносит и родит ему ребенка, является условие, при котором у малыша будут оба родителя. Певец готов принимать непосредственное участие в воспитании наследника при условии, что никаких других обязательств с его стороны не потребуется.



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