На севере Москвы мужчина зарезал жену и ее родителей на глазах у детей

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21.03.2020, 8:09, Разное

В северной части Москвы 39-летний местный житель напал на супругу с ножом, потом расправился с тестем и тещей. Все это происходило на глазах у маленьких детей.

Подозреваемый не причинил вреда 3-летнему малышу и 8-летнему ребенку, информирует телеграмм-канал Mash.

После расправы над женой и ее родителями житель позвонил своей матери и попросил срочно приехать к ним. Женщина очень испугалась, когда ей открыл дверь сын, весь испачканный кровью.

На место преступления прибыли правоохранители и бригада скорой помощи. Медики обследуют детей, ставших свидетелями нападения на их мать. Следствие выясняет причину трагедии.



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