Brent завершила торги по 27,4 доллара за баррель

21.03.2020, 8:08, Новости дня

Нефть Brent завершила торги на отметке 27,38 доллара за баррель, потеряла за неделю 19%. Всего с начала обвала она потеряла 40%, свидетельствуют данные торгов.

Торги минувшей недели Brent 13 марта закрыла на отметке 33,85 доллара за баррель, а последние торги перед нынешним обвалом – 6 марта на отметке 45,27 доллара, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что нефтяные компании США собрались снизить добычу углеводородов из-за обвала цен, случившегося после того, как 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу о необходимости дополнительного сокращения объемов добычи

Также в США заподозрили Россию в «развязывании нефтяной войны» с целью «заставить американских производителей сланцевой нефти» сократить добычу.

Глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что, на его взгляд, к концу года цена вернется на уровень до 60 долларов «при условии, что будет выход сланцевой нефти с рынка». В Кремле отказались считать падение цен на нефть катастрофой для России.