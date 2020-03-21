Кто прокопал подземные туннели на Медведицкой гряде?

21.03.2020, 8:11, Разное

На территории Волгоградской области находится так называемый «энергетический треугольник» аномальных мест. Любители непознанного и удивительного едут со всей России на Медведицкую гряду в Жирновске, к Чёртову игрищу на границе Ольховского и Котовского районов и Огневищу — святилищу в Задонье.

Если посмотреть карту, то получается, что эти три загадочных места образуют треугольник. Эта фигура издревле была символичной и отличалась мощной энергетикой. Остановимся на одной из «вершин» этого треугольника – Медведицкой гряде, которая представляет собой вереницу холмов высотой примерно до четырёхсот метров.

Для Медведицкой горы НЛО, шаровые молнии и странные галлюцинации – обычное дело. Прямо из-под земли здесь бьют шаровые молнии и родники с радиоактивной водой. В небе появляются странные летальные аппараты разнообразной формы. В глубь гряды уходят таинственные туннели неприродного происхождения, длину и предназначения которых мы не знаем до сих пор.

Возраст тоннелей предположительно — более 700 лет. Учёные считали, что местоположение и глубину подземных сооружений можно определить с помощью дозированных взрывов. Направить акустические волны, которые, отражаясь от подземных недр, фиксировались бы сейсмографом. Но на месте Медведицкой гряды образовалось «белое пятно» — звуковые волны там поглощались и сейсмограф «молчал».

Исследования затруднены тем, что часть известных входов в туннели была просто взорвана в 1942 году — остается только догадываться, кем и по какой причине. Но текущие исследования показывают, что под землей здесь находится целая сеть таких туннелей, самый длинный из которых — более 4 километров.

Самое удивительное, что летом над туннелями на высоте от полуметра до двух летают шаровые молнии. Они не просто летают вдоль строгих линий, а выходят из тоннелей и уходят в них обратно, о чём свидетельствуют десятки скважин диаметром до 20 см, которые уходят на 15-20 метров в глубину.

При этом в ряде мест из туннелей бьют странные источники, в одном месте — с дистиллированной водой (его в итоге убрали в трубу и теперь он выглядит так ,как на фото ниже), в другом — из земли выходит радиоактивный родник. А ближайшие родники при этом — совсем обычные.

Отдельная тема — деревья. Здесь встречаются и очень странно растущие деревья — необычной «танцующей» формы. И встречаются площади, которые по логике должны бы зарасти деревьями, но деревья там расти не хотят. На фото выше очень хорошо виден пример такой местности, когда деревья образуют круг вокруг чего-то, над чем они расти не хотят.

Уже легендарной стала и любовь к этим местам не только шаровых молний, но и обычных. Вроде бы молнии и грозы — обычное дело, но тут эти природные явления случаются так часто, что это однозначно вызывает вопросы.

В итоге здесь можно найти множество опаленных и сгоревших деревьев. Те, в которые попала обычны — на некоторых даже видны полусферические следы от шаровых молний. Эти молнии, говорят, отличаются от обычных «традиционных» шаровых молний тем, что не сворачивают со своего прямого пути — отсюда и сгоревшие деревья. При этом были зафиксированы случаи, когда молнии проходили сквозь людей — но их здоровью это никак не вредило.

Жители окрестных хуторов обходят это место стороной. Ещё их предки приметили странность этих мест. Но вот могила на краю Чёртова лога на Медведицкой гряде появилась относительно недавно. Здесь похоронили пастуха, который, по словам очевидца, сгорел за считанные минуты… изнутри. В нетронутой огнём одежде лежали обуглившиеся кости. Эта история — единственная в России история самовозгорания человека. Сейчас на месте происшествия стоит памятник.

Люди видят здесь не только шаровые молнии, НЛО, но и немыслимые галлюцинации. Местная жительница рассказывала, как, возвращаясь домой из Жирновска на мотоцикле, они с мужем попали под сильный дождь и сбились с пути. Покрутившись вокруг одного и того же места, они въехали в лес и увидели на поляне своё село. Только дома были неестественно белые, людей не было, но слышались странные звуки и, надвигающийся на них со всех сторон шёпот. Развернув мотоцикл, они быстро поехали в сторону дороги. Видение пропало. Вернувшись на это место позже, супруги обнаружили на поляне дымящиеся озеро.

То есть люди видят здесь одни и те же галлюцинации одновременно. Все видения объединяет одно – неземной белый цвет. Галлюцинации также имеют «логику»: люди искали дом — увидели деревню, охотники видят невиданных зверей и птиц, автомобилист – шикарную белую машину. Несложно предположить, что все эти истории как-то связаны с природой данного места. Но пока Медведицкая гряда остается загадкой.