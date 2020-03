Хроника коронавируса. У нас в Канаде

21.03.2020, 8:06, Разное

Подборка сообщений от

Как чрезвычайный фонд поможет бизнесам и семьям с детьми

Для поддержки предприятий, которые сталкиваются с потерей доходов, и для предотвращения увольнений, правительство предлагает предоставить работодателям, соответствующим критериям, временную субсидию на заработную плату в течение трёх месяцев.

Субсидия будет равна 10 процентам вознаграждения, выплачиваемого работнику в течение этого периода, – до максимальной в размере $1 375 на одного работника и $25 000 на работодателя.

Работодатели, которые смогут получить такую помощь, это корпорации, имеющие право на вычет для малого бизнеса в соответствии с федеральным Законом о подоходном налоге, а также некоммерческие и благотворительные организации.

Канадское налоговое агентство (The Canada Revenue Agency – CRA) разрешит всем предприятиям отложить до 31 августа 2020 года уплату любых сумм подоходного налога, причитающихся как на сегодня, так и до сентября. Никакие проценты или штрафы не будут накладываться на эти суммы в течение указанного периода.

Для подавляющего большинства предприятий CRA приостановит аудиторские проверки.

Физическим лицам также будет оказана помощь. Правительство предлагает единовременную специальную выплату к началу мая 2020 года через налоговый кредит на товары и услуги (GSTC) 12 миллионам семей с низким доходом.

Кроме того, правительство предлагает увеличить максимальный ежегодный размер пособия на ребёнка на $300. Одинокие родители с двумя детьми и низким доходом получат почти по $1 500 в виде дополнительной краткосрочной поддержки.

Признавая текущие нестабильные рыночные условия и их влияние на пенсионные сбережения многих пожилых людей, правительство предлагает сократить требуемые минимальные выплаты из зарегистрированных пенсионных фондов (RRIF) на 25%.

Налоговое агентство отложит дату подачи налоговых деклараций до 1 июня 2020 года.

CRA также позволит всем налогоплательщикам отложить до 31 августа 2020 года уплату любых сумм подоходного налога. Никакие проценты или штрафы не будут накладываться на эти суммы в течение данного периода.

В качестве временной административной меры CRA собирается признавать подписи клиентов в их электронном варианте, чтобы в это трудное время уменьшить необходимость встречаться с налогоплательщиками и составителями налогов лично.

Супермаркеты Онтарио принимают товар круглосуточно

Продуктовые магазины в Онтарио смогут круглосуточно принимать поставки, чтобы удовлетворить беспрецедентный спрос покупателей в связи с вирусом COVID-19.

Ожидается, что правительство Онтарио на время пандемии отменит местные нормативные акты относительно шума, чтобы грузовики могли работать и в течение ночи.

В Торонто в нормальное время нельзя шуметь с 11 вечера до 7 утра. В эти часы был запрещён и шум, который создают «погрузки, разгрузки, доставки, упаковки, распаковки и другая обработка любых контейнеров с продуктами и другими товарами».

По словам премьера Онтарио, это временное изменение позволит предприятиям перемещать товар между своими складами и розничными магазинами 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Даг Форд надеется, что это поможет устранить панические закупки, оставившие полки многих магазинов пустыми.

«Я прошу, умоляю людей, пожалуйста, не накапливайте запасы», – призывает премьер Онтарио.

Торонто: отсрочка уплаты налогов и других платежей

Мэр Торонто Джон Тори объявил о 60-дневной отсрочке уплаты налогов на имущество и коммунальных платежей из-за вспышки коронавируса.

Льготный период действует для всех жителей и бизнесов, чьи счета датированы 16 марта.

Кроме того, штрафы за несвоевременную оплату жилой и коммерческой недвижимости также отсрочены на 60 дней, начиная с того же дня.

Как утверждают городские власти, счета будут корректироваться по мере необходимости.

«Пандемия COVID-19 в одночасье перевернула жизнь людей с ног на голову, – говорится в заявлении Джона Тори. – Мы знаем, что семьи изо всех сил пытаются свести концы с концами, а также беспокоятся о своём здоровье и состоянии близких. Бизнесы и жители Торонто должны знать, что мы понимаем эти чрезвычайные обстоятельства и поддержим их».

По словам Тори, льготный период призван облегчить жизнь горожан и предприятий, «поскольку все работают над восстановлением экономики».

Городские власти призвали закрыть все второстепенные предприятия и магазины, а где это возможно позволить людям работать из дома, чтобы предотвратить распространение вируса.

Канада мобилизует промышленность для борьбы с вирусом

В пятницу премьер-министр Джастин Трюдо объявил о новом плане мобилизации предприятий и производителей на борьбу с распространением вируса и увеличения запасов и материалов, жизненно важных для сферы здравоохранения.

Установлены также партнёрские отношения с авиакомпаниями и заключены договоры о помощи канадцам, оказавшимся за границей, вернуться домой.

Меры по мобилизации промышленности включают наращивание производственных мощностей и перераспределение существующих с целью производства приоритетных вещей для борьбы с COVID-19.

По словам Трюдо, в настоящее время между федеральным правительством и представителями ряда частных компаний ведутся переговоры о том, как они могут развернуть производство оборудования, такого как вентиляторы лёгких, а также масок для лица и дезинфицирующих средств, в ожидании того, что вспышка эпидемии в Канаде усилится, и больницам потребуются дополнительные материалы.

Меры по переводу предприятий на производство спасательного медицинского оборудования правительство сравнивает с ситуацией, «похожую на военную».

Депутаты парламента соберутся вновь в начале следующей недели, чтобы принять закон, позволяющий направить финансовую помощь канадским семьям и предприятиям, которые уже испытывают экономические последствия пандемии.

Трюдо сообщил, что государственная служба переполнена заявлениями на оказание помощи. На этой неделе правительство получило более 500 000 таких заявок и сотрудники госслужбы трудятся круглосуточно, чтобы обработать эти запросы о помощи.

Бездомный и парамедик среди 60 новых инфицированных в Онтарио

Органы общественного здравоохранения в Онтарио подтвердили в пятницу 60 новых случаев инфекций COVID-19, отмечая самое большое за один день увеличение с начала вспышки. Утром было зарегистрировано пятьдесят, и еще десть прибавились после 5 вечера.

Количество инфицированных в провинции теперь составляет 318 случаев. Общий официальный подсчет включает в себя две смерти, связанные с вирусом, и пять случаев, считающихся вылеченными.

«По состоянию на час дня сегодня в Торонто зарегистрирован 161 случай заболевания COVID-19, и 10 человек госпитализированы», – сказала на дневной пресс-конференции сотрудница отдела здравоохранения Торонто д-р Эйлин де Вилья.

Количество пациентов, жителей провинции, находящихся в процессе прохождения теста 5485, что на 28 % больше, чем 3971, о которых сообщалось в четверг вечером.

Служба общественного здравоохранения Онтарио на этой неделе сообщила, что в среднем получение результата теста занимает четыре дня, однако некоторые медицинские работники сообщили CBC Toronto, что период ожидания результатов может составить от пяти до семи дней.

По состоянию на час дня в пятницу, в Канаде было зарегистрировано 945 предполагаемых и подтвержденных случаев, 12 летальных исходов в четырех провинциях и 11 случаев, считающихся излеченными.

Провинция ожидает, что на следующей неделе тестирование смогут проходить до 5000 человек в день, благодря дополнительному оборудованию, полученному от федерального правительства. На сегодняшний день этот тест в Онтарио могут пройти 2000 человек ежедневно.

