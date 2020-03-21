Италия на карантине: рассказы очевидцев

21.03.2020, 8:06, Разное

19.03.20 Автор Павел Онойко

В Италии вирус убивает по несколько сот человек в сутки. В соседней Греции ситуация более спокойная. Несмотря на то, что первые инфицированные в стране появились в конце февраля, на 19 марта число заболевших не превысило 500, а число умерших составляет 6 человек.

В Греции, как и в Италии, также введен карантин, но в несколько урезанном виде, так как еще не запретили выходить на улицу. Но и эти меры довольно суровы. Больше всего местных жителей нервирует ситуация с закрытыми магазинами, но большинство из них со страхом смотрят на соседей и понимают, что может быть и хуже.

Рассказы из проблемных районов Италии

Автор : ТАТЬЯНА ОГНЕВА-САЛЬВОНИ

ВРАГ НЕ ПРОЙДЕТ!

Пятый день муж сидит дома. Его работа — продавать вино для баров-ресторанов-энотек. Он до последнего продолжал работать в сокращенном режиме, ездил по клиентам, винодельням и так далее. Но, как только Ломбардию — провинцию, где мы живем — засадили на полный карантин, многие бары-рестораны, отели и энотеки самостоятельно приняли решение закрыться. Какой смысл держать бар открытым до шести вечера, если людям из домов выходить практически запретили? То есть, оговорено, что прямого запрета на выход из дома нет, но выходить можно только по трем причинам: 1. по работе (и нужно доказать, что твое физическое присутствие на рабочем месте действительно необходимо), 2. за продуктами в магазин и только по одному, 3. по санитарным мотивам, то есть в аптеку или на прием к врачу. Вот можно сходить родить ребенка, конечно. А в бар ходить – нет никаких официальных оснований.

Муж кружился по дому и не знал, куда деть свою бешеную энергию. Потом додумался и прибил полку на кухне. Наконец-то! Я его об этом уже три месяца просила. Но у него всегда было так много работы, не до полок. А тут – как же хорошо прибил, добротно! И сам над собой ходит, смеется, мол, надо было устроить вселенский карантин, чтобы до домашних дел руки дошли. Потом пошел в гараж, там пошуршал. Газоном позанимался, покрасил что-то. И удовлетворенный, что не зря просыпался утром, хоть какую-то пользу произвел, улегся на солнышке на заднем дворе. Включил телефон на громкую связь и принялся со всеми своими друзьями, коллегами, знакомыми со всех концов света сложившуюся ситуацию обсуждать. Экономику, теории заговоров…

Общительные итальянцы, которых лишили главного — общения, начали массово выходить в сеть. И посыпались видеоролики с обращениями простых граждан друг к другу по вотсапу и соцсетям. Один смешнее другого! Вот бабуля из Рима дает советы — мойте, внучата, руки. Руки мойте. Внучата. И подмигивает правым глазом, мол, выстоим, если будем подмигивать друг другу и связь держать. А вот колоритный бергамаск с осликом на фоне холмов встал в оборонительную позу и заговорил: «Чао, ломбарды! Невидимый враг наступает! – тут осел понял, что пора валить, и задом-задом вышел из кадра. – Но мы не должны сдаваться, мы должны быть вместе! Мы должны держаться! Это наша земля! Враг не пройдет! Не сбегайте! Мы выстоим! Это наша земля, мы должны выстоять! Не снимайте штаны перед врагом, это всего лишь вирус…» В общем, такая мощная военная риторика на бергамасском диалекте. Ноги на ширине плеч, руки в боки, звучит комично. Итальянцы хохочут до слез. А что остается делать? В реальности — вот что делать? В ситуации опасности и в длительном стрессе есть три типа реакции — драться, бежать или цепенеть. Бежать некуда — все дома закрыты, цепенеть не хочется, а драться тоже – как и с кем… ну вот хоть на камеру воинственно постоять. Или на тему американских военных, которые якобы идут через Италию Россию завоевывать, порассуждать. Иначе же взаперти с ума сойти можно!

СИДИТЕ ДОМА, ПОКА Я ПАДАЮ ОТ УСТАЛОСТИ

Когда начали распространять видео из госпиталей, в которых не хватает аппаратов искусственного дыхания и приходится выбирать между больными, кого оставить подключенным, а кого обречь на верную смерть, сразу приутихли голоса оппозиции, призывавшие прекратить карантин и все вернуть, как было, не обращая внимания на вирус. Паникеры же, в свою очередь, торжествовали — мол, вы не верили, что это есть, а оно вон чего творится. Ох уж эта вечная игра в правоту!

«Я медсестра, – написала одна девушка, разместившая в сети свое селфи с синими следами от маски и медицинских очков на лице. – Я работаю лицом к лицу с этой чрезвычайной медицинской ситуацией. И мне страшно. Я боюсь не похода в магазин, а боюсь идти на работу. На работе я каждую секунду опасаюсь, что маска может плохо прилегать к лицу, что очки не полностью закрывают глаза, и вирус может проникнуть в организм. Я боюсь, что могу сама случайно дотронуться до себя грязными перчатками. Я физически устала. Все эти средства защиты жутко неудобны, они причиняют реальную боль. Наша одежда не дышит, в ней очень потеешь, я физически чувствую огромный дискомфорт. Когда я прихожу на работу, я знаю, что после того, как оденусь, в следующие шесть часов я не смогу выпить воды, поесть, сходить в туалет. Я устала психологически. И все мои коллеги тоже. Мы находимся в таком положении неделями. Нет, это не помешает мне дальше выполнять мою работу. Мы ее делали и продолжим делать. Я и дальше буду заботиться о пациентах, потому что я горжусь своей работой, я люблю ее. Но я прошу у каждого, кто читает мой пост, не сводить на нет наши усилия. Я вас прошу — будьте альтруистами, посидите дома. Мы, молодые, тоже не застрахованы от коронавируса, тоже можем заболеть. Но страшнее всего то, что мы можем заразить тех, кто слабее. Мы должны защитить их, не распространять заразу!».

А ЖИТЬ НА ЧТО?

Скажем прямо, в тех зонах, откуда началась вспышка эпидемии и которые изначально были объявлены красной зоной с полным ограничением передвижения, жесткие меры сработали. Количество новых заболевших резко пошло на спад, а старые заболевшие идут на поправку. Губернатор Ломбардии настаивает на том, чтобы полностью прекратить любую деятельность на территории региона. Пока что все еще работает крупное производство, строительство, открыты магазины. Хотя на улицах уже никого. Но властьимущие сами, похоже, напуганы. На этой неделе скончался подхвативший коронавирус советник мэрии города Пьяченца, ему было 68 лет. Несколько парламентариев и других работников из органов управления тоже сидят по домам с вирусом.

Больше, чем болезнь, людей волнует экономическая сторона вопроса. На что жить? Конечно, правительство и банки приняли решение на два месяца сдвинуть все выплаты по кредитам, налоги, коммунальные платежи и так далее. Не отменить, а сдвинуть. То есть выплачивать же это все придется, просто позже. А если жизнь остановлена, если ты частник и зависишь от своих ежедневных доходов, как половина итальянцев… Впрочем, итальянцы ладно, выкарабкаются, у них есть друзья, родные, у них в менталитете есть установка — иметь кубышку на всякий случай. А вот многочисленные наши выходцы из стран СНГ и бывшие жители РФ сразу же стали озвучивать в иммигрантских группах свои тревоги:

«Что делать-то, люди добрые? – пишет одна женщина. – Чем оплачивать аренду квартиры, продукты, газ, свет? Мою работу закрыли, работодатель не может платить зарплату, а я живу на то, что заработала. Кто столкнулся с этой бедой, как выживаете? Какие есть центры поддержки? Помогите советом и кто чем может!».

В комментариях другие женщины делятся своими ситуациями. Одна работала сиделкой в семье, теперь отправили в неоплачиваемый отпуск, и она также в отчаянии. Другие жили с туристов, а теперь туризм накрылся медным тазом, и им тоже приходится затянуть пояса потуже, ведь неизвестно, когда все восстановится. Те, кто работает официально на больших фабриках или в компаниях, конечно, спокойны. Им по-прежнему будут выплачивать зарплату, а они при этом могут за счет работодателя дома посидеть.

Но что простые люди, тут сама Италия сейчас просит у стран Евросоюза помощи 25 миллиардов евро, иначе же дефолт примерно сразу после карантина. Вот судят-рядят сейчас, обижаются на высоком политическом уровне, эта отдельная сюжетная линия.

Продолжение следует. Надеемся, хорошее какое-нибудь продолжение. Ау, кто там автор этого коронавирусного сценария, внесите позитивный поворот событий в сюжет, а то очень устали…

В больнице Бергамо стоят десятки гробов.

«Смерть во время коронавируса гораздо хуже, чем просто смерть, потому что ты не можешь проститься с усопшим!» — в этом сегодня уверены жители итальянских городов, где в моргах, храмах и на кладбищах собрались очереди из покойников. Живым туда нельзя — из-за карантина.

«МК» пообщался с жителями севера Италии, как местными, так и соотечественниками, и отделил «страшилки» от горькой правды.

«На Ломбардию приходится 1,5 тысяч новых заражений, — делятся в соцсетях жители этой провинции. — Вчера у нас было на 300 «новичков» меньше. За прошлые сутки в Ломбардии скончался 391 пациент местного госпиталя. На городском кладбище Бергамо — сцена из фильма ужасов. Церкви превратились в заставленные гробами морги, где вереницы гробов с христианской покорностью ожидают своей участи. Похорон, как таковых нет, так как родные и близкие усопшего в крематорий допускаются».

«Старики плачут, как дети, когда их «скорая» привозит в госпиталь. Просят близких предупредить, детям позвонить, чтобы не волновались… И не выживают, возвращаются в виде урн. Только сегодня в Бергамо 50 смертей, гробы некуда ставить. Не могу, реву…»

— Говорят, что тела тех, кого унес коронавирус, не спешат хоронить… Может, их будут изучать медики? — выясняю у жительницы города Кьяри (60 км от столицы Ломбардии Милана) писательницы и журналистки Татьяны Сальвони.

— Да просто крематории не справляются, хотя работают 24 часа в сутки! Сейчас во многих крематориях очередь, а самая большая, длинная и страшная — в Бергамо. Там усопшие ждут своей очереди 15 дней. И постоянно подвозят новых. Кремации идут непрерывно, насколько это позволяет техника безопасности: не больше одного тела в 30 минут. В местных газетах некрологи (крошечные объявления с фотографией) до появления коронавируса занимали одну страницу, а теперь несколько.

— Правда ли, что умерших от коронавируса нельзя предавать земле?

— Да, это так. Умерших из больницы сразу отправляют на кремацию. Властями установлен высокий уровень опасности распространения вируса, при котором возможна только кремация. В условиях пандемии у усопших нет возможности, как прежде, изъявлять свою волю о способе похорон в завещании. А у их родных и близких нет выбора.

— И попрощаться с ушедшим близким тоже невозможно?

— В связи с карантином похороны под запретом, как и всякие другие церемонии, предусматривающие скопление народа. Нельзя устроить мессу, службу заупокойную, нельзя позвать родных и близких. Для итальянцев, привыкших провожать своих усопших, как положено, это настоящий шок! У каждого итальянца множество родственников, друзей, соседей и прочих знакомых, и похороны всегда очень многочисленные, пышные и торжественные. Но самое ужасное, что с умирающими нельзя проститься и при жизни! При худшем раскладе из дома «скорая» увозит заболевшего человека, а потом его родным специальная служба привозит урну с прахом.

— Не зря итальянцы говорят, что смерть во время коронавируса гораздо хуже, чем просто смерть…

— Конечно, какая это жизнь, когда ты не можешь проститься с умирающим, обнять его, подержать за руку в его последние мгновения?! И какая это смерть, если от коронавируса человек умирает в одиночестве, задыхается, оставаясь в сознании?! А потом даже нет возможности проводить его в последний путь?! Сегодня шла в супермаркет мимо нашего госпиталя — жуткая картина! На лавочках в отдалении друг от друга сидят абсолютно потерянные люди. Несколько человек в совершенно убитом состоянии, с печатью абсолютного бессилия на лицах. Это родственники госпитализированных. Еще бы: ты сидишь у стен госпиталя, там внутри твой родной человек, и ты не можешь даже навестить его. Иногда есть возможность по телефону поговорить. Но если больной в тяжелом состоянии?! Это возможность родным услышать лишь молчание и слезы друг друга.

— Итальянцы поддерживают друг друга?

— Еще как! Священники уже предложили проводить дистанционные прощания с усопшими и виртуальные похороны. Организуются группы в мессенджерах и соцсетях, такие коллективные чаты, в которых можно пообщаться на тему умершего, поговорить о нем. На итальянских похоронах это главное, ведь душа человека, покинув тело, превращается в память о нем.

«Эпидемия в Италии и не думает останавливаться, — сообщает в соцсетях журналист Андрей Мальгин. — Цифры устрашающие. За сутки зарегистрировано 4207 новых заражений, 475 человек умерли. Общее число жертв достигло трех тысяч человек, почти столько же умерло от коронавируса в Китае за весь период их эпидемии. А вот выздоровело в Италии к сегодняшнему дню только четыре тысячи (в Китае, где эпидемия на излете, выздоровевших уже 70 тысяч). В реанимациях лежит 2,5 тысячи, из них 1,1 тысяч только в Ломбардии».