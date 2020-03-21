Застрявшие на Гоа: заканчиваются визы и деньги, помощи, по сути, нет

21.03.2020, 8:05, Разное

20.03.2020

В индийском штате, где на днях вводят комендантский час, застряли и по-прежнему ждут помощи 36 белорусских туристов.

Мы летели на Гоа в начале марта, когда еще не было никакой опасности, была пара заболевших в Дели, а в этом штате ни одного случая, рассказывает Евгений Новик, один из белорусских туристов, который не может вернуться домой.

“О каком-то карантине или какой-то опасности, речи вообще не шло. В Беларуси было более опасно, потому что там были заболевшие, а на Гоа нет”, – говорит Евгений.

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Он, равно как и остальные застрявшие на Гоа белорусы, летел отдыхать через российскую фирму “Библиоглобус” вернуться должен был 18 марта, но в аэропорту узнал, что его билет аннулирован.

О том, что предпринимали и планируют делать белорусы, чтобы вернуться на Родину, кто им помогает, а кто нет, Евгений рассказал Sputnik.

Визы и деньги заканчиваются

36 белорусов – это две группы туристов российского туроператора “Библиоглобус”. Одна должна была улететь 18-го, вторая – 19 марта. Об аннулировании билетов узнали в аэропорту.

Им объяснили: билеты аннулируются, потому что РФ закрыла границы для иностранцев из-за коронавируса. Хотя белорусов, летевших с другим туроператором, на борт взяли.

“Мы писали и звонили в авиакомпанию “Россия”, ответа никакого. Пытались связаться с “Библиоглобус” – никаких ответов. Они ничего не комментируют, не отвечают и пропускают сообщения, хотя видно, что они прочитаны”, – рассказывает Евгений.

Из аэропорта их попросили уйти – он находится под юрисдикцией военных, посторонних здесь быть не должно.

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Жилье и еду пришлось искать самостоятельно. Помогли местные – в частности, приютили за, как говорит Евгений, “лояльные деньги”.

“Ждем того, чтобы нам хоть как-то и кто-то помог. Визы заканчиваются. Видимо, нам надо будет их продлевать, страховка закончилась. Деньги мы естественно брали только на период своего отпуска. Они заканчиваются”, – говорит Евгений.

Послу звонили

В белорусское посольство в Индии белорусские туристы звонили еще из аэропорта, но посол – в Дели, это далеко, помочь в той ситуации он ни чем не смог.

“С посольством связывались в первую очередь. Сразу. Еще в аэропорту. Звонили послу и говорили: “мы вылетим или нет?” Он нас уверял: “вы, давайте-ка, сами в аэропорту пробивайтесь, вы должны вылететь!” – рассказывает белорусский турист.

Группа поддерживает связь с посольством, но им предлагают искать деньги на билеты. В ближайшее время должен быть организован рейс, на котором можно будет вернуться в Минск.

“Единственно, что они нам предлагают – это рейс, который, возможно, скоро будет организован – за 600 долларов с человека. А у нас весь отдых вышел 600 долларов с человека – это перелет и проживание. Естественно на данный момент у нас таких денег нет, и собирать по родственникам тоже будет очень затруднительно”, – описывает ситуацию Евгений.

При этом он говорит, что туристы и уехали бы самостоятельно, но РФ закрыла границы. А билеты на те стыковочные рейсы, которые есть, стоят баснословных денег – до двух тысяч долларов и выше.

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“Кроме того, мы получаем сообщения, что те, кто покупают билеты за две тысячи долларов, и все равно не вылетают, их не пускают. Поэтому мы пока сидим и ждем”, – говорит турист.

Впереди комендантский час и неизвестность

На днях в Индии вводят Чрезвычайное положение, будет комендантский час, рассказывает Евгений. Уже сейчас есть определенные сложности с обменом валюты и операциями по карточкам.

“Все закрывается, магазины продовольственные, где можно что-то купить. Естественно мы пытаемся закупиться, но у нас нет денег. У кого-то остались какие-то доллары, но мы их не можем даже обменять. Карточкой тоже сложно расплатиться, потому что банкоматы есть, но они находятся на другом конце Гоа, а перемещаться на такси или байках – это тоже дополнительные растраты”, – рассказывает Евгений.

Застрявшие туристы создали отдельный чат в мессенджере, добавили туда все заинтересованные службы и стороны, звонят, пишут, но ощутимой помощи пока нет.

“Мы всем пишем и звоним, но всем все равно. Нам помогают только местные жители, которые делают нам большие скидки на проживание и кто-то еще забросил на карточку какие-то минимальные деньги. И все”, – говорит белорусский турист.

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Он честно признается, что не знает, что делать дальше. Застрявшие туристы уже готовы записать обращение к президенту.

“Мы здесь не кайфуем, мы здесь не отдыхаем. У нас нет денег. И мы бы очень хотели как-то выехать. Но выехать на каких-то лояльных условиях, а не платить за билет две тысячи долларов, которых у нас нет”, – говорит Евгений.

По его словам, белорусское посольство в Индии, наверняка, и хотело бы помочь, но не имеет для этого ни средств, ни полномочий.

“Мы никого не обвиняем, но просто говорим: нету никакой помощи”, – говорит Евгений, и добавляет, что помощь нужна.

По оценкам белорусских властей, за границей находиться около восьми тысяч туристов, которым нужна помощь в возвращении домой.

МИД в курсе ситуации

Накануне официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз сделал заявление о ситуации с возвращением из-за рубежа белорусских туристов после введения рядом стран мира ограничений в связи с вирусной инфекцией COVID-19. По его словам, МИД и белорусскими загранучреждениями оказано разноплановое содействие с возвращением домой более 2500 гражданам нашей страны, оказавшимся в сложных ситуациях за рубежом. Еще более полутора тысяч ждут помощи.

“Пока остается сложным вопрос с возвращением белорусских граждан из Гоа и Шри-Ланки. Посольство Беларуси в Индии находится в постоянном контакте с белорусскими туристами, ведутся консультации по различным направлениям с целью сохранения возможности их возвращения на Родину ранее забронированными рейсами”, – сказал Глаз.

Вечером в пятницу на странице МИД в Facebook появилось обращение к белорусам, находящимся в Индии и Шри-Ланке.

“В настоящий момент прорабатывается возможность эвакуации всех белорусских граждан с территории Индии (штат Гоа и Нью-Дели) и Шри-Ланки (Коломбо) в Республику Беларусь белорусскими авиабортами. Для эвакуации граждане Республики Беларусь должны обратиться в Посольство Беларуси в Индии”, – говорится в сообщении.

20 марта президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не понимает тех белорусов, которые на фоне эпидемии коронавируса отправились в зарубежные отпуска. “А сейчас они ломятся в двери посольств наших, звонят в МИД: заберите нас. Но мы не можем 10 тысяч в один день забрать”, – сказал глава государства. Вместе с тем он поручил помочь всем белорусам вернуться на родину.