США отказались от иска к российской фирме, обвинявшейся во вмешательстве в выборы 2016 года
21.03.2020, 8:05, Разное
Компания, контролируемая союзником российского президента Путина, была обвинена в накачивании соцсетей дезинформацией.
Преследуемая в официальном порядке компания принадлежит союзнику Путина Евгению Пригожину. [Архив: Александр Земляниченко/АР]
Министерство юстиции США неожиданно отозвало в понедельник свой иск против компании, контролируемой союзником российского президента Владимира Путина, которая якобы финансировала кампанию вмешательства в выборы 2016 года в Соединенных Штатах.
Всего за несколько недель до начала судебного разбирательства Министерство юстиции объявило, что оно отзывает свой обвинительный акт по восьми пунктам в отношении Concord Management and Consulting, компании, принадлежащей Евгению Пригожину.
Concord, которая финансирует базирующуюся в Санкт-Петербурге “фабрику троллей” Internet Research Agency, была частью обвинения против 13 российских граждан и трех компаний – это один из важных результатов 22-месячного расследования спецпрокурора Роберта Мюллера в отношении российского вмешательства в выборы 2016 года.
Internet Research Agency, утверждал Мюллер, активно распространяла дезинформацию, мемы и фальшивые новости в социальных сетях посредством фальшивых аккаунтов, чтобы повлиять на избирателей США и изменить выборы четыре года назад с тем, чтобы помочь президенту Дональду Трампу.
Как и Мюллер, главы разведывательных служб США пришли к выводу, что управляемая Concord операция являлась частью масштабной кампании, которую контролировал Путин – другой частью был компьютерный взлом российской разведкой – чтобы помочь Трампу и навредить его сопернице, демократу Хилари Клинтон.
В документах для федерального окружного суда Вашингтона Министерство юстиции заявило, что тактика действий Concord в попытке использовать законы США и судопроизводство, чтобы выбить засекреченные сведения, связанные с доказательствами против компании, является угрозой национальной безопасности.
“Правительство приняло решение, что дальнейшее производство по делу касательно Concord, российской компании, которая не присутствует в Соединенных Штатах и в отношении которой нет возможности привлечь ее к полноценному наказанию в случае обвинительного приговора, не содействует ни интересам правосудия, ни безопасности страны”, – сказало оно.
Адвокаты, представляющие Concord Management and Consulting LLC, выходят из федерального суда в Вашингтоне после ходатайствования об оправдании от имени компании в мае 2018 года. [Архив: Эндрю Харник/АР]
Concord была единственной из трех российских компаний и 25 российских граждан, обвиненных Мюллером для привлечения их к судебной ответственности.
Остальные рассматриваются как находящиеся вне досягаемости для законов США, но обвинения против них – включая Пригожина – по-прежнему существуют.
Министерство юстиции сказало, что недавние изменения правил касательно доказательств, основанных на американских засекреченных сведениях, затруднили преследование судебным порядком по этому делу, если не происходит раскрытия секретов.
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