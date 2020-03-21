В 1942 году в Миссисипи случилась паника из-за загадочного человека, который отрезал людям волосы

21.03.2020, 8:05, Разное

В округе Джексон, штат Миссисипи (США) находится городок Паскагула, в котором сейчас проживет около 30 тысяч человек.

До Второй Мировой войны это и вовсе был лишь крошечный рыбацкий поселок, но в военное время тут начали строить военные корабли и сюда начался большой приток новых поселенцев (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Всего за два года поселение разрослось до многотысячного городка, в котором среди нормальных людей также существовали и отбросы общества: преступники, запойные пьяницы и хулиганы. Однако в военные годы тут внезапно возник совсем иной тип нарушителя, которого люди опасались больше всего.

Это началось 5 июня 1942 года. Две женщины с именами Мэри Бриггс и Эдна Хайдел спали в своей комнате в монастыре Богоматери Победы. Внезапно их разбудил какой-то громкий шум, а когда они проснулись, то поняли, что шум идет от приоткрытого окна.

Когда они выглянули за окно, то в тусклом свете фонаря увидели приземистого полноватого мужчину в белом толстом свитере, который несколько секунд внимательно смотрел на женщин, а потом ушел и пропал в темноте.

Решив, что в их комнату залезал грабитель, Эдна и Мэри осмотрели свои вещи, но выяснилось, что у них ничего не пропало. Однако наутро обе увидели, что у каждой с головы была срезана большая прядь волос.

Больше никаких повреждений на их телах не было, однако сама мысль о том, что к ним проникал кто-то странный с ножницами в руках, заставляла этих женщин еще долго дрожать от страха.

Прошла неделя и загадочный преступник проник в дом семьи Питти, чтобы срезать прядь волос с головы их 6-летней дочери Кэрол. При этом рядом с ней в одной кроватке спал ее брат, но и он не проснулся, когда это случилось.

Наутро, когда все увидели это, то стали осматривать дом и нашли под окном на песке отпечаток босой ноги и рассыпанный песок на самом окне, но больше не было никаких улик. Также в доме ничего не было украдено и больше ни у кого не были срезаны волосы.

На той же неделе произошло еще три подобных происшествия. В одном случае преступник разрезал сетку на двери, чтобы проникнуть в дом и срезать прядь волос у спящего жильца. Однако все три случая происходили, когда люди спали и им не был причинен иной вред.

Однако потом произошло нечто иное. Мистер и миссис Гейдельберг проснулись ночью от шума и нашли рядом со своей кроватью фигуру человека, которую они не успели рассмотреть в темноте. В руках у человека был железный прут, которым он стал наносить удары мужчине и женщине.

Хватило всего нескольких ударов, чтобы люди потеряли сознание, после чего преступник удалился из дома, не став срезать волосы и не забрав иных вещей. Из этого стало понятно, что жители городка имеют дело не с каким-то безобидным фетишистом, а с очень агрессивным и опасным типом.

Слухи в маленьких городках распространяются быстро и вскоре весь город заговорил о "фантомном парикмахере", которого в прессе окрестили "Фантомным парикмахером из Паскагулы". Люди перестали выходить по ночам из домов, стали куда более надежно запирать окна и двери, а некоторые стали спать посменно.

Дело стало еще более серьезным, когда даже судостроительная верфь была вынуждена отпускать с ночной смены семейных рабочих домой, чтобы они могли защитить своих родных от преступника с ножницами.

Однако, несмотря на все предосторожности, странный тип продолжал нападать и в последующие несколько недель произошло еще несколько таких случаев. Тогда же была выявлена закономерность, он всегда отрезал лишь светлые волосы и в основном активен в ночь на понедельник или с пятницы на субботу.

При этом он так и оставался никем толком не замеченным, а первое его описание, данное Эдной и Мэри, было единственным, когда этого человека могли хорошо рассмотреть.

Прошел месяц с первого нападения "парикмахера" и маленький городок оказался объят паникой. Если у человека находили в кармане ножницы, его уже могли заподозрить в нападении на людей. Полиция делала, что могла и даже приняла на работу в городок шесть новых сотрудников. Также широко использовались собаки-ищейки, но и они не могли выйти на след нападающего.

Потом к поиску преступника присоединились и солдаты, которые приезжали в город для погрузки на корабли. А после в городе даже были изменены правила комендантского часа, согласно которым в ночное время город должен выключать все огни, чтобы оберегать себя в случае воздушного налета. Решив, что темнота лишь помогает преступнику остаться незамеченным, было временно разрешено включать уличные фонари и домашние лампы по ночам.

Но и это не помогло. За все время поисков одной из возможных улик была лишь пара окровавленных перчаток, найденных в лесу за городом. Возможно преступник выбросил их там после нападения на супругов Гейдельберг, но может быть они вообще не были связаны с "фантомным парикмахером".

В это время преступник продолжал свою деятельность словно и не замечая всех мер предосторожности и активности полиции. В одну ночь он залез в дом миссис Тейлор и отрезал часть ее волос. При этом женщина успела проснуться до того как это произошло, потому что ощутила странный неприятный запах. Но она не успела ничего сделать, потому что к ее рту тут же была прижата вонючая тряпка и женщина потеряла сознание.

Это привело полицейский к версии, что преступник стал использовать химический препарат, чтобы усыплять своих жертв. Возможно, что это был хлороформ. При этом следов преступника также не было найдено и ни в одном случае в домах не было обнаружено даже его отпечатков пальцев.

Все это, вкупе с еще более сильной паникой, привело к тому, что жители Паскагулы стали говорить, что на людей нападает вовсе не человек, а скорее всего призрак.

Вскоре, однако, полиция задержала некого мужчину по имени Уильям Долан, заподозрив его в том, что он и есть "парикмахер". Этот человек был родом из Германии и по профессии химик, кроме того у него была старая обида на супругов Гейдельберг. Также в его доме была найдена странная химическая смесь, которой предположительно он и усыплял своих жертв. И в довершении, неподалеку от его дома нашли на земле отрезанную прядь светлых волос.

Долана арестовали, обвинив в проникновения в дома, отрезании волос и нападении на Гейдельбергов, но в тюрьму посадили лишь за последний случай, так как все остальное доказать не удалось. Сам Долан также яростно отрицал свою причастность к "фантомному парикмахеру".

Несмотря на то, что атаки и отрезания волос прекратились, когда Долан оказался в тюрьме, его дело до сих пор ощущается как предвзятое. Он был германцем в годы Второй Мировой, при этом он не скрывал того, что стоит на стороне Третьего Рейха, то есть для всех прочих он считался нацистом и предателем. Высказывались предположения, что тот самый "фантомный парикмахер" намеренно подставил Долана, подкинув ему улики.

Но даже засадив Долана за решетку, полиция не решила вопрос от том, зачем ему понадобились волосы и куда он дел все остальные пряди волос, кроме той, что нашли за его домом.

Сам Долан даже в тюрьме продолжал отрицать свою причастность. Он также не очень подходил под определение "полноватого мужчины невысокого роста", каким увидели преступника две женщины из монастыря.

Долана освободили в 1951 году, при этом после его выхода на свободу новых атак "фантомного парикмахера" не случилось.