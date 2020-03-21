 

Список известных мошенничеств, связанных с COVID-19

21.03.2020, 8:05, Разное

от Канадского центра по борьбе с мошенничествами

The Canadian Press    

Published Thursday, March 19, 

TORONTO – Канадский центр по борьбе с мошенничеством (Canadian Anti-Fraud Centre – CAFC)  обновил список известных мошеннических действий, связанных с COVID-19. CAFC, который работает совместно  с Королевской канадской конной полицией, Бюро по конкуренции и провинциальной полицией Онтарио, призывает канадцев проявлять бдительность, поскольку мошенники надеются использовать кризис.

Вот последний список  мошенничеств, которые были выявлены  CAFC по состоянию на 18 марта:

– “Клининговые или отопительные компании”, предлагающие услуги по очистке воздуховодов или  фильтров и предлагающие «специальные» воздушные фильтры для защиты от COVID-19.

– “Местные и провинциальные гидроэнергетические компании” угрожают отключить электроэнергию за неуплату.

– “Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)” предлагают  для продажи поддельные списки людей якобы инфицированных COVID-19, проживающих в вашем районе.

– “Агентство общественного здравоохранения Канады”  сообщает ложные результаты, утверждая, что у вас был положительный тест на COVID-19, и  требует подтвердить ваши медицинские карты и номера кредитных карт для получения рецепта.

– “Красный Крест и другие известные благотворительные организации”, предлагающие бесплатные медицинские продукты (например, маски) за  пожертвования.

– “Правительственные ведомства”, рассылающие фишинговые электронные письма на тему коронавируса, вынуждают вас открывать вредоносные вложения, заставляя вас раскрывать конфиденциальные личные и финансовые данные

– “Финансовые консультанты” предлагают  людям вкладывать средства в новые горячие акции, связанные с пандемией и  финансовую помощь и / или кредиты, чтобы помочь вам справиться с финансовыми  проблемами связанными с приостановкой работы предприятий и компаний.

– Коммивояжеры, продающие услуги по дезинфекции  домов и квартир.

– Частные компании, предлагающие к продаже поддельные тесты COVID-19.

Этот отчет The Canadian Press впервые был опубликован 19 марта 2020 года.



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