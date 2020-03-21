«Откуда пошел коронавирус», или зачем США валят вину в COVID-19 на КНР

21.03.2020, 8:05, Разное

Международное радио Китая 2020-03-16

На слушаниях в нижней палате Конгресса США по ситуации вокруг распространения коронавирусной пневмонии COVID-19 состоялся такой диалог. Депутат Харли Руда спросил: «Правда ли, что некоторые якобы скончавшиеся от гриппа жители США в реальности умерли от коронавируса?». Глава центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Рэдфилд ответил: «На сегодня, действительно, в США уже зафиксированы подобные прецеденты».

Информация об этом диалоге оказалась сенсационной. Признание Рэдфилда в том, что в США были поставлены неправильные диагнозы, дало основания задуматься: не являются ли первоисточником коронавируса Соединенные Штаты.

Версия о том, что источник коронавируса находился в США, набирает популярность уже с февраля, когда японские супруги привезли коронавирус с Гавайев. 21 февраля японский телеканал Асахи обратил внимание на то, что в США могли бы быть случаи, когда зараженные коронавирусом пациенты были диагностированы как больные гриппом.

Последний сезон гриппа в США начался в сентябре 2019 года, а в октябре американские спортсмены-военнослужащие побывали в Ухане для участия в 7-й всемирной военной спартакиаде, в ходе которой были зафиксированы случаи заболевания спортсменов. В декабре в Ухане был констатирован первый случай заражения коронавирусом.

На этом фоне суждения о том, что пневмония, вызванная коронавирусом нового типа, исходит из США, становятся все более логичными. Логики прибавила и появившаяся на днях информация о том, что в июле 2019 года в США закрыли подчиненный американским войскам секретный центр инфекционных заболеваний в Кэмп-Детрике.

«Последние откровения поражают. Коронавирус исходит из США?», задается вопросом обозреватель Ларри Романофф на сайте канадского мозгового центра Global Research. По его словам, под вопросом оказалась навязанная западными СМИ картина о том, что коронавирус распространился по другим странам из Китая.

На 15 марта за исключением Китая по всему миру было зафиксировано в общей сложности 72469 случаев заражения коронавирусом нового типа. Многие страны, в том числе и США, ввели чрезвычайное положение.

Вместе с тем, многие американские политики не спешат разбираться в том, откуда пошел коронавирус, продолжают игнорировать возникающие вопросы и сваливать всю вину на КНР.

Госсекретарь США Майкл Помпео называет коронавирус нового типа исключительно «уханьским», сенатор Конгресса США от республиканской партии Том Коттон распространил слух о том, что коронавирус исходит из некоей секретной лаборатории в Ухане, газета «Уолл-стрит джорнал» опубликовала статью под заголовком «Китай- настоящий азиатский чумной», ведущий американского телеканала «Фокс» потребовал от Китая извиниться. При этом никакой фактуры под эти требования и обвинения не подводится.

Вместе с тем, все больше и больше ученых говорят, что рынок морепродуктов в Ухане мог и не быть источником коронавируса. В числе этих ученых – специалист по инфекционным заболеваниям Джорджтаунского университета Дэниэл Люси.

Вопрос определения источника коронавируса – вопрос науки. Для ответа на него необходимы факты и выводы специалистов, а не безосновательные нападки. Американской администрации стоит придерживаясь принципов научного подхода, профессионализма и рациональности, сотрудничать с международным сообществом в целях выявления первоисточника коронавируса, проявить ответственность перед международным сообществом, отказаться от линии пустословных обвинений зарубежных партнеров.