Малькевич осудил попытку Bloomberg искажать факты о похищенных в Ливии россиянах

21.03.2020, 8:04, Новости дня

Статья издания была посвящена пленным россиянам Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич выступил с резкой критикой нового расследования Bloomberg. Западные журналисты написали материал о пленных россиянах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, находящихся в заточении в частной ливийской тюрьме. Малькевич отметил, что россиян назвали словом «operatives» (оперативники), имеющим строго определенное значение, не подходящее к российским социологам. Об искажении фактов глава ФЗНЦ сообщил в своем Telegram-канале.

Малькевич обратил внимание на то, что Bloomberg продолжает транслировать антироссийскую повестку. Западные журналисты регулярно используют так называемый «фактор российского вмешательства» для создания пропаганды. Авторы западных материалов ранее уже пытались обвинить плененных россиян во вмешательстве в выборы, хотя никаких выборов в Ливии даже не планировалось.

Эксперт отметил, что журналисты Bloomberg умолчали о родственных связях одного из боевиков контролирующей тюрьму «Митига» группировки RADA и Салмана Рамадана Абеди, устроившего три года назад в Манчестере теракт на концерте Арианы Гранде.

Малькевич отметил, что по материалам, собранным Максимом Шугалеем во время социологических исследований, в скором времени должна выйти книга о происходившем в Ливии с 2011 года. Глава ФЗНЦ подчеркнул, что западная пресса скорее всего воспользуется этими материалами для дальнейшего создания фейков.

В связи с похищением россиян Малькевич упомянул начальника управления безопасности сотрудничества посольства США в Тунисе Раймонда Мэттоксона. По свидетельствам жены ливийского активиста Мухаммеда Треки, также оказавшегося в незаконной частной тюрьме, в «Митигу» периодически приходил англоговорящий человек по имени «Рэй».

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ подчеркнул, что ФЗНЦ сделает все, чтобы освободить россиян из плена, в котором они находятся уже десять месяцев. До сих пор социологам не предъявили обвинений.

Эксперт напомнил, что учредитель издания Bloomberg – Майкл Блумберг, снявшийся с выборов в пользу Джо Байдена. Блумберг открыто обвиняет президента США Дональда Трампа в «шпионаже на русских», хотя эта история развалилась после обнародования результатов американского расследования.

«Вся история про «российское вмешательство» в американские выборы-2016 лопнула как мыльный пузырь. Сейчас еще и расследование против российских компаний, которых обвиняли в «избрании Трампа», пришлось закрыть — расследование показало свою несостоятельность, – подчеркнул он. – Как же быть тогда с тезисом, что «Россия — империя зла» и везде вмешивается в выборы? Вот и приходится заходить в эту тему с другого бока».