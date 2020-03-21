Зенитовец Малком не исключает возможности выступлений за сборную России

21.03.2020, 7:54, Новости дня

Самый дорогой футболист российский премьер-лиги, полузащитник "Зенита" Малком заявил, что может рассмотреть предложение от сборной России. Но приоритетом для него остается сборная Бразилии.

"Я –бразилец и мечтаю играть за сборную своей страны. Но если меня не позовут в национальную команду, то могу взять другое спортивное гражданство. Немало бразильских футболистов так делают. Если получу предложение от сборной России, то буду готов его рассмотреть", — приводит слова Малкома РИА Новости.

Малком был куплен у "Барселоны" за 40 миллионов евро. Но в начале сезона он получил травму, в следствии которой пропустил большую часть чемпионата. Только в феврале 23-летний бразилец вернулся в строй. В текущем сезоне Малком сыграл за "Зенит" шесть матчей и забил один мяч.