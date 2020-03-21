Корпорация Boeing перестала выплачивать дивиденды

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21.03.2020, 7:54, Новости дня

Корпорация Boeing на неопределенный срок приостановила выплату дивидендов. Кроме того, ее руководитель и председатель совета директоров не получают зарплаты. Они сами отказались от денежного вознаграждения, передает РИА Новости. Boeing также перестала выкупать собственные акции.

Из-за остановки парка лайнеров 737 Max Boeing и коронавируса COVID-19 компания оказалась в трудном положении. Она запросила финансовую поддержку у Белого дома и конгресса США.



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