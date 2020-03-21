 

Ройзман: У нас дети кололись на уроках. На заборах писали: “Кто не колется, тот лох”

21.03.2020, 7:45, Новости дня

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал в интервью с основателем издания “ГОРДОН” Дмитрием Гордоном о сложной ситуации с наркотиками в Екатеринбурге, жертвами которых чаще всего становились подростки.

Он отметил, что Екатеринбург буквально “заваливали героином”, а по городу “ездили “скорые” и с обочин собирали трупы”.

“У нас парни 1976–1980 годов рождения не играли ни в футбол, ни в хоккей ни на первенстве города, ни на первенстве области. Не из кого было команды набирать. У нас в школах после перерыва уборщицы шприцы выметали. [Школьники] кололись на уроках. У нас на заборах писали: “Кто не колется, тот лох”. Так вот, весь героин завозили к нам из Таджикистана. И завозили его граждане Таджикистана”, – рассказал Ройзман.

По словам экс-мэра Екатеринбурга, его обвиняли в расизме и фашизме из-за освещения ситуации с героином в городе.

“Допустим, у нас всю торговлю гашишем контролировали азербайджанцы. Основные потребители тогда были подростки. Мне никто не помешает об этом говорить вслух. Вот прошла операция. Я знаю, откуда гашиш. Я знаю, как везли его проводники поездом из Баку. Никто не запретит мне сказать об этом. Это потом начали говорить: “Вы не имеете права называть национальность наркоторговцев”, – рассказал он.

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман: Я действительно играл в карты, воровал, обманывал и ходил с ножом. Отсидел три года. Полный текст интервью

Ройзман в 2003–2007 годах был депутатом Государственной думы РФ. С 2013-го по 2018 год был мэром Екатеринбурга.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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