 

Зеленский обсудил с премьером Италии вопрос возвращения из Рима 125 украинцев

21.03.2020, 7:45, Новости дня

20 марта президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Об этом проинформировал сайт президента.

“Глава государства выразил благодарность правительству Италии за помощь в организации эвакуации украинских граждан, которые были заблокированы на границе со Словенией. Отдельно обсуждались вопросы возвращения домой 125 украинцев, которые находятся в Риме. Джузеппе Конте обещал, что они прилетят на родину специальным чартерным рейсом итальянских авиалиний уже 25 марта”, – сказано в сообщении.

Зеленский выразил соболезнование Италии в связи “с ужасными масштабами пандемии коронавируса” в этой стране, а также поинтересовался состоянием дел осужденного в Италии украинского нацгвардейца Виталия Маркива. 

“Дополнительно, учитывая значительный опыт Италии в борьбе с коронавирусом, Владимир Зеленский отметил интерес Украины к налаживанию информационного обмена на уровне служб здравоохранения двух стран с целью изучения новых отраслевых стандартов и рекомендаций, внедряемых в Италии для противодействия болезни”, – отметили в Офисе президента Украины.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к вечеру 20 марта в мире зарегистрировано более 250 тыс. инфицированных, более 10 тыс. человек скончались.

Италия занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса, первое место по количеству умерших и второе место по количеству зараженных (после Китая). По состоянию на 20 марта в стране от коронавируса скончалось 4032 человека.

Украина с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, введены другие карантинные меры. Ограничения продлятся минимум до 3 апреля.

По словам Зеленского, в Украину за последние пять дней вернулось около 50 тыс. граждан.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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