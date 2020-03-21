Алгоритм ученых из Швейцарии научил дронов играть в «вышибал»

21.03.2020, 7:09, Разное

Новый механизм навигации наделил летающих беспилотников резкими рефлексами, благодаря которым они с успехом могут уклоняться от брошенных в их сторону мячей, как в игре «вышибалы» Его разработкой занимались специалисты из Швейцарии.

Расчеты инженеров свидетельствуют, что большей части нынешних коптеров для уклонения от преград нужно потратить 20-40 мс на обработку изменений, происходящих в окружающем мире. Этого хватит для плавного перемещения дрона внутри помещений. Но такие движения нельзя сравнивать с полетом птиц. В определенных ситуациях дроны должны перемещаться быстрее, особенно это касается районов бедствия.

Научные сотрудники Университета Цюриха снабдили квадракоптер камерами, которые были специально сконструированы для фиксации быстрых движений, а также алгоритмами, еще больше ускорявшими данный процесс. Однако такие камеры были способны реагировать лишь на перемены в интенсивности света без учета фиксации пикселей.

Инновационные приборы все равно не подходили для успешного функционирования беспилотников, поэтому швейцарские эксперты создали иную технологию, следящую за пикселями и регулирующую общий процесс движения. В первом тесте исследователи бросали в камеры разные предметы, пытаясь понять, как система их обнаруживает. В рамках второго испытания они оснастили дроны камерами и повторили прежние действия. Установка с успехом уклонялась от летящих мячей в большинстве случаев даже при уменьшении расстояния броска до трех метров, а скорость полета составляла при этом 10 м/с.