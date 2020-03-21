 

Белый дом допустил увеличение трат на борьбу с коронавирусом до 2 трлн долларов

21.03.2020, 7:08, Новости дня

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу не исключил, что программа смягчения последствий распространения коронавируса в США может превысить 2 трлн долларов.

Кадлоу подчеркнул, что власти Соединенных Штатов готовы направить на устранение последствий пандемии средства в размере около 10% ВВП, передает ТАСС.

«Давайте не будем забывать, что размер пакета [помощи] составит как минимум 1,4 трлн долларов, – сообщил Кадлоу в интервью телеканалу Fox News. – При этом мы можем добиться его увеличения, чтобы оказать помощь отдельным отраслям, и тогда эта сумма превысит 2 трлн долларов».

Напомним, в прошлую пятницу президент США Дональд Трамп ввел в стране общенациональный режим ЧС в связи с пандемией коронавируса.

Позднее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа запросила у Конгресса на борьбу с коронавирусом 1,3 трлн долларов. Кроме того, ФРС обнулила базовую ставку в рамках борьбы с влиянием коронавируса на экономическую активность в США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о влиянии пандемии коронавируса на американскую экономику.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Стало известно о возможном участии Франции в создании российско-китайского самолета

13.03 / Коронавирус SARS-CoV-2. В Харькове все же закрывают на карантин детсады и школы

13.03 / Лавина беженцев из-за вмешательства Запада на Ближнем Востоке предвещает конец Европы

05.02 / Телеканал “1+1” об обыске СБУ: Журналисты стали заложниками своей разоблачительной деятельности

07.02 / Москва усиливает контроль за оборотом лекарств и здравоохранением в целом

25.02 / В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

08.02 / Москвичей ждут оттепель и мрачноватая погода

11.02 / Зеленский: У меня нет никакого желания вмешиваться в честную работу журналистов

19.02 / Путин возложил цветы к памятнику Собчаку в Петербурге

11.03 / Появились подробности задержания россиянина Фирсова в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска