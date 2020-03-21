 

“Я начал кашлять кровью”: известный спортсмен рассказал о своих симптомах коронавируса

21.03.2020, 7:01, Разное

Италия обогнала Китай по количеству смертей от коронавируса. Согласно последним данным, в европейской стране скончались 3405 человек, а в Поднебесной – 3253. Сейчас в Италии болеют 36,5 тысяч человек. Выздоровели более четырех тысяч. О спаде пандемии говорить рано, ведь во всем мире число заразившихся уже превысило 246 тысяч.

В этот список попал и молодой спортсмен Эдоардо Меллони. Об этом сообщила международная ассоциация спортивной прессы (AIPS). Также приводятся его слова о первых симптомах при COVID-19. Сначала у мужчины начался небольшой кашель, а также поднялась температура. Однако потом он кашлял каждые пять минут. “В какой-то момент я начал кашлять кровью”, – вспоминает легкоатлет.

Помощь ему оказывала неотложка. От некоторых симптомов медикам удалось спасти спортсмена. В скором времени он сможет покинуть стены больницы. 

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 18 Мар 2020 в 5:16 PDT

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружили у одноклубника Криштиану Роналду Даниэле Ругани. Защитник итальянского “Ювентуса” рассказал об этом в “Инстаграм”. Оказалось, что болезнь у него протекает бессимптомно.



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