Boeing прекратил выплаты дивидендов акционерам

21.03.2020, 6:48, Новости дня

Американский авиаконцерн Boeing временно прекратил выплату дивидендов своим акционерам на фоне финансовых потерь, вызванных пандемией нового коронавируса, говорится в заявлении компании.

Согласно заявлению авиаконцерна, Boeing принял ряд мер в целях экономии в условиях распространения инфекции и снизившегося из-за этого спроса на авиаперевозки. Наряду с приостановкой выплат дивидендов в компании было решено до конца года заморозить выплату зарплат генеральному директору компании Дэвиду Кэлхуну и председателю совета директоров Ларри Келлнеру, передает ТАСС.

«Boeing привлекает все свои ресурсы ради того, чтобы сохранять производство, поддерживать своих сотрудников и клиентов, а также не прерывать цепочку поставок во время кризиса, связанного с COVID-19 и в долгосрочной перспективе», – говорится в заявлении.

С начала 2020 года рыночная стоимость Boeing упала на 70%. Авиаконцерн запросил у властей США многомиллиардную помощь, однако получил отказ. В результате компания решила сократить штат сотрудников из-за снижения спроса на авиалайнеры.

Напомним, авиаконцерн Boeing переживал серьезный кризис и до появления трудностей, связанных с коронавирусом. В прошлом году эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

На фоне проблем с самолетом 737 MAX в январе 2020 года авиаконцерн не получил ни одного заказа на новые лайнеры, в результате Boeing прекратил сборку 737 MAX.