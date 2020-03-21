 

КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности

21.03.2020, 6:31, Новости дня

Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея уточнил данные о северокорейских пусках. В 00:45 и 00:50 по московскому времени были выпущены две баллистические ракеты малой дальности. Место пуска — провинция Пхёнан-Пукто, направление — Японское море, передает РИА Новости.

Ракеты, стартовавшие с полигона в округе Сончхон, пролетели около 410 километров. Они не поднимались выше 50 километров. Южнокорейские военные следят за развитием ситуации.

 



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