В Украине составили 613 админпротоколов за нарушение правил карантина

21.03.2020, 6:20, Новости дня

Украинские правоохранители составили 613 админпротоколов за нарушение правил карантина. Об этом во время совещания сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич, пишет пресс-служба МВД в Facebook.

Больше всего протоколов составлено на работников и руководителей предприятий и учреждений, а также на перевозчиков и руководителей предприятий, предоставляющих услуги пассажирских перевозок.

Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесено семь уголовных производств по ст. 325 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) Уголовного кодекса Украины.

Поліцейські склали 613 адмінпротоколів за порушення правил щодо карантину Поліцейські склали 613 адмінпротоколів за порушення правил щодо карантину.Про це під час наради повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.Найбільше протоколів складено на працівників та керівників підприємств та установ, а також на перевізників та керівників підприємств, які надають послуги пасажирських перевезень. Підрозділами Національної поліції до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено сім кримінальних проваджень за статтею 325 Кримінального кодексу України.Заступник голови Нацполіції повідомив, що поліцейські оперативно реагують на всі повідомлення, пов’язані із порушенням карантину:«Під час моніторингу соціальних мереж поліція виявляє багато фактів, коли громадяни конфліктують із кондукторами чи водіями транспортних засобів, які здійснюють перевезення пасажирів. Ми звертаємося до водіїв і кондукторів із прохання негайно повідомляти про такі факти, аби ми могли оперативно відреагувати». Національна поліція України Національна гвардія України ДСНС України Posted by МВС України on Reede, 20. märts 2020

По состоянию на 21.00 20 марта в Украине было зафиксировано 29 случаев заражения коронавирусом, три из них – с летальным исходом, один человек выздоровел. За границей от вируса лечат 13 украинцев, две женщины умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к вечеру 20 марта в мире зарегистрировано более 250 тыс. инфицированных, более 10 тыс. человек скончались.