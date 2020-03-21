 

Власти Молдовы заявили, что зараженные коронавирусом жители страны недавно посещали Почаевскую лавру

21.03.2020, 6:20, Новости дня

В Молдове подтвердили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 марта сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну, пишет Deschide.

Общее количество инфицированных в стране достигло 66, отметила министр. Из них пять случаев были завезены из-за границы: один – из России и четыре – из Украины.

Позже президент страны Игорь Додон рассказал на брифинге, что зараженные, прибывшие из Украины, посещали Почаевскую лавру в Тернопольской области.

Парламент Молдовы 17 марта принял решение объявить в стране чрезвычайное положение сроком на 60 дней.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к вечеру 20 марта в мире зарегистрировано более 250 тыс. инфицированных, более 10 тыс. человек скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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