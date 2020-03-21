В Офисе президента рассказали, откуда правительство возьмет деньги на индексацию пенсий

21.03.2020, 6:20, Новости дня

Деньги на индексацию пенсий возьмут из государственного бюджета, увеличив его дефицит и сократив неэффективные расходы. Об этом 20 марта рассказала заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”.

“В первую очередь мы будем сокращать часть неэффективных расходов бюджета и перераспределять там, где фактически можно будет. Этим источником будут дополнительно и государственные компании, и прибыли государственных банков, сокращение больших зарплат, сокращение всего бюджета, где можно сокращать”, – отметила она.

Также Ковалив добавила, что второй путь поиска денег – увеличение дефицита бюджета.

“Мы себе можем это позволить. Бюджет был запланирован с дефицитом 2%, но этот бюджет строился на прогнозе экономического роста 3,5%. Сегодня мы видим прогноз, когда экономика ЕС упадет до 10%. Чем мы будем финансировать дефицит? Так же, как и другие страны: заимствованиями и увеличением бюджетного дефицита. Нам важно занимать эти деньги максимально дешево. Где мы можем одолжить – в Международном валютном фонде, Всемирном банке, Еврокомиссии”, – объяснила она.

18 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в связи с объявлением карантина из-за распространения коронавирусной инфекции правительство с 1 апреля выплатит дополнительно 1000 грн некоторым категориям пенсионеров.

19 марта министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявила, что в апреле отдельные пенсионеры с пенсиями менее 5 тыс. грн получат единовременную выплату в размере 1 тыс. грн.

План индексации пенсий украинцам и стратегию пенсионного обеспечения на срок до 2023 года бывший министр социальной политики Юлия Соколовская представила в Facebook 2 февраля. Согласно стратегии, в случае ее утверждения Верховной Радой украинцы старше 80 лет в 2020 году начнут получать с учетом индексации на 700 грн в месяц больше. Предполагается, что до 2023 года пенсии вырастут на 1200 грн.

5 марта новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца года пенсии проиндексируют.

6 марта новый министр соцполитики Марина Лазебная сказала, что пенсии украинцам в 2020 году должны повыситься на 11%.