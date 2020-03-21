 

Дмитрий Маликов перенес концерты в связи с коронавирусом

21.03.2020, 6:09, Разное

Популярный российский певец Дмитрий Маликов переносит собственные концерты в связи с эпидемией коронавируса. Преданных фанатов артист призвал не впадать в уныние из-за нынешней ситуации.
На своей странице в социальной сети Instagram Дмитрий Маликов обнародовал изображение, где запечатлен в солнцезащитных очках. Обращаясь к поклонникам, известный отечественный исполнитель пояснил о переносе выступлений, ранее намеченных на апрель-май нынешнего года. «До скорой встречи», написал он и попросил публику не унывать, оберегая себя и близких. Также певец напомнил фанатам, что самое ценное у каждого человека это здоровье.

Дмитрий Маликов призвал пользователей мировой Сети максимально заботиться о родителях и всех пожилых людях, отметив, что печалиться не нужно, ведь впереди еще вся жизнь. Фолловеры пожелали музыканту здоровья и попросили беречь себя и родственников. Некоторые фанаты заявили, что с нетерпением будут ждать его концертов.



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