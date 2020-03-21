Роснефть подключилась к действиям ЦБ по стабилизации валютного рынка

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21.03.2020, 6:08, Новости дня

Роснефть использует свою экспортную выручку для стабилизации ситуации на валютном рынке России, сообщил глава компании Игорь Сечин.

Сечин отметил, что Роснефть работает «в плотной координации с Центральным банком» и рассчитывает, что такие меры «приведут к результату», передает ТАСС.

«С учетом того, что у нас все-таки экспорт есть, это создает для нас дополнительные преимущества в получении валюты. Сейчас, кстати говоря, мы эту валюту используем для стабилизации валютного рынка в России», – сказал Сечин в интервью телеканалу «Россия-24».

С 10 марта ЦБ проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

Накануне рубль отреагировал ростом на решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Курс доллара на субботу к 19.04 мск поднялся на 32 копейки до 79,45 рубля, курс евро – на 31 копейку до 84,96 рубля. За неделю рубль потерял к доллару около 9% своей стоимости.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о двойном ударе, который пережил в последние дни российский рубль, и действиях Банка РФ и правительства для поддержки бизнеса и граждан в условиях негативного влияния коронавируса на экономику.



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