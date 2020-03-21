 

Сотрудник аппарата вице-президента США заразился коронавирусом

21.03.2020, 5:48, Новости дня

Сотрудник аппарата вице-президента США Майкла Пенса заразился новым коронавирусом, однако ни сам Пенс, ни президент Дональд Трамп не имели близких контактов с этим человеком, говорится в заявлении пресс-секретаря вице-президента Кэти Миллер.

«Нас уведомили, что подтвердилось заражение коронавирусом сотрудника аппарата вице-президента [США]. Ни президент Трамп, ни вице-президент Пенс не имели тесных контактов с этим человеком», – приводит текст заявления ТАСС.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных властей США и штатов, число случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах к вечеру пятницы увеличилось до 18 тыс. 563, умерли по меньшей мере 227 человек, 121 выздоровел.

Напомним, в прошлую пятницу президент США Дональд Трамп ввел в стране общенациональный режим ЧС в связи с пандемией коронавируса.

Накануне жителям Калифорнии запретили выходить из дома без необходимости, а мэр Нью-Йорка предупредил о скором истощении средств защиты от коронавируса. При этом Госдеп рекомендовал американцам не покидать США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о влиянии пандемии коронавируса на американскую экономику.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Гавриков помог “Коламбусу” обыграть “Монреаль”

26.02 / Нидерланды засекретят 13 свидетелей по делу о сбитом «Боинге» MH17

23.02 / Комаровский о конфликте Новых Санжарах: Ситуация тупо высосана из пальца, устроили грандиозное позорище

11.02 / Кудерметова одержала победу в первом круге турнира в Санкт-Петербурге

05.02 / В Киеве около 3 тыс. работников “Укрлендфарминга” требовали уволить Сытника и прекратить давление на компанию

04.02 / Под Калининградом собрались построить международный порт к концу 2021 года

02.02 / Рахманин: Зеленский может создать фундамент авторитарного правления, которым потом воспользуется кто‑то другой

25.02 / Украинцы отказались эвакуироваться на родину с карантинного лайнера в Японии

05.03 / В Раде поругались Зеленский и Гончаренко. После ссоры президент демонстративно отказался пожать депутату руку

10.02 / В Ираке подорван автомобиль военной колонны США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска