 

В России выписаны 7 пациентов, ранее болевших COVID-19

21.03.2020, 5:15, Новости дня

Последние данные из оперативного штаба по борьбе с коронавирусом COVID-19. В РФ зафиксировано 54 новых случая заражения в девяти регионах. Больше всего заболевших в Москве — 33. Шесть случаев выявлено в Якутии, по четыре случая — в Санкт-Петербурге и Самарской области, по два — в Кировской и Новосибирской области, по одному в Подмосковье, Ульяновской и Тюменской областях.

Все пациенты помещены в инфекционные боксы. Установлены все, с кем контактировали заболевшие, передает телеканал "Россия 24". В целом под медицинским наблюдением сейчас находятся 27 тысяч человек. Есть и хорошие новости: семь человек за последние сутки выписаны.



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