Добро пожаловать, когда вход воспрещен: посетить музей, театр или концерт теперь можно в режиме онлайн

21.03.2020, 5:15, Новости дня

Что делать любителям культурного досуга, когда по всей стране отменены массовые мероприятия, а также закрыты театры и картинные галереи? Нужно просто временно перейти на формат онлайн. Что можно будет посмотреть в Интернете?

Музеи, концертные залы и театры — теперь в режиме онлайн. Посетить их можно, не выходя из дома и даже не вставая с кресла.

После третьего звонка в зале пусто. Но аншлаг все же будет. Благодаря современным технологиям зрители увидят спектакль в деталях, так, как не увидели бы раньше. Дотошные камеры все снимут, а картинку доставят точно по адресу всем поклонникам театра.

В Театре на Таганке идут репетиции. Премьера будет. Спектакль "Снегурочка" покажут 28 и 29 марта в прямом эфире.

"Все-таки это 2 месяца репетиций, большой труд. Декорации готовы. Было бы обидно все это замораживать на неопределенный срок. Мы не знаем, 12 апреля откроется театр или нет", — говорит режиссер Денис Азаров.

Зато Интернет открыт 24 часа семь дней в неделю. Стримить будут бесплатно, донаты (то есть добровольные пожертвования) приветствуются. А для шампанского и вовсе антракт не нужен.

"Очень волнуюсь. Ни для кого не секрет, что спектакль в театре и спектакль по телевизору, экрану или планшету — это две большие разницы, как говорят в Одессе. Одно дело, когда ты ощущаешь энергетику артиста, когда артисты обмениваются энергетикой с залом. Когда этого нет — это другая история. Я думаю, мы успешно это совместим", — рассказывает директор Театра на Таганке Ирина Апексимова.

До 10 апреля в столице отменили все массовые мероприятия. Конечно, отсутствие зрителей еще скажется на доходах, но деньги — не первое, о чем думают именно сейчас.

"Мне кажется, это просто возможность украсить свой досуг. Сидеть дома 2 недели — это можно просто с ума сойти. Мы — развлекательная индустрия, мы помогаем людям не сойти с ума от скуки", — отмечает актриса Дарья Авратинская.

Без регистрации и СМС. Онлайн-трансляции бесплатно ведут концертные площадки столицы. 24 марта — первый органный концерт в "Зарядье". С пятницы московская филармония даст сольные и камерные концерты без публики. Трансляция в высоком качестве 4К с участием Дениса Мацуева. А дальше — молодые лауреаты конкурса Чайковского. Все музыканты выступят без гонорара.

"Все музыканты действительно работают бесплатно, я хочу подчеркнуть это. Действительно был такой акт солидарности, любви к музыке, к публике. Практически все даты до 10 апреля постепенно заполнили. Потому что, знаете, сарафанное радио работает быстро. Музыканты быстро откликались, чтобы принять участие в этом домашнем сезоне", — подчеркивает пресс-секретарь Московской филармонии Наталья Сурина.

Шоу должно продолжаться. Даже если авансцена закрыта. Так решили Би-2, "АукцЫон" и Баста — они уже дали свои концерты в режиме онлайн, причем бесплатно, чтобы поддержать своих поклонников по всему миру. Из-за коронавируса COVID-19 свои гастроли группы были вынуждены перенести на осень или вообще на следующий год.

"Мы хотим поддержать всех наших друзей, тех, кто болеет, либо сидит дома на карантине, либо не может прийти к нам на концерт. Подключайтесь!" – говорит музыкант Василий Вакуленко.

Крупнейшие американские киностудии переносят премьеры. Сдвинули релизы очередных серии "бондианы" и "Форсажа". Тем временем онлайн-кинозалы ждут зрителей. Отменили плату "Премьер", "Мульт", "КиноПоиск", "Море ТВ", "Амедиатека" и другие. Музыкальные сервисы тоже идут на встречу тем, кто под замком. Платную подписку отменили интернет-магазины электронных и аудиокниг — Bookmate, MyBook, StoryTel, а "ЛитРес" добавил скидки.

"Потому что мы хотим, чтобы люди не забывали про чтение, чтобы они во время карантина не только смотрели сериалы, слушали музыку и работали, но и вспоминали о книгах. И время карантина, наверное, удобное, чтобы прочитать то, на что раньше не хватало времени", — объясняет генеральный директор группы компаний "ЛитРес" Сергей Анурьев.

Добро пожаловать, когда официально вход воспрещен. Музеи демонстрируют свои экспозиции онлайн, пока залы закрыты на карантин. Можно совершить пятичасовую прогулку по Эрмитажу в Санкт-Петербурге или посетить Пушкинский музей в Москве. На связи — и мировые культурные площадки. А те, кто раньше трансляции не признавал, сменили гнев на милость.

"Люди, которые ходили в тетры и не очень любили формат трансляций, сейчас смотрят. И цифры совершенно другие. Сейчас это интересно и рекламодателям, и партнерам. И есть бенефит от этой ситуации. Люди пересматривают свой взгляд на онлайн-трансляции", — комментирует начальник отдела маркетинга и рекламы Театра на Таганке Егор Хлыстов.

Metropolitan Opera анонсировала бесплатные стримы со следующей недели. Покажут "Кармен", "Травиату" и "Евгения Онегина". Большой театр транслирует 29 марта балет "Ромео и Джульетта". На виртуальные экскурсии зовут Третьяковка, Британский музей, Музей Метрополитен, Государственный Русский. Когда границы стран на замке, и, кажется, не выйти дальше собственной квартиры, искусство по-прежнему объединяет.