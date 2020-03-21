Медики рассказали о продуктах, улучшающих здоровье легких

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21.03.2020, 5:09, Разное

Медики рассказали о продуктах, способствующих здоровью легких, что особенно актуально в период распространения коронавируса. Они описали целебные свойства чеснока, зеленых овощей, рыбы и яблок.
Адиль Ахтар, доктор медицинских наук, заявляет, что чеснок имеет противовоспалительные свойства и снижает вероятность возникновения повреждений, которые появлялись из-за свободных радикалов. Это помогает уменьшить риски развития онкологических заболеваний и других недугов. Из информации американских ученых ясно, что люди, которые имеют ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), могут получить пользу, если сократят в рационе количество углеводов и заменят их на здоровые жиры и овсяную кашу. Сьюзан Диксон, диетолог, считает, что люди, имеющие затруднения дыхания, сразу ощутят улучшения, если отдадут предпочтение низкоуглеводному питанию.

Для получения полезных жиров нужно добавить в ежедневный рацион порцию орехов. Можно употреблять рыбу, а в салаты добавлять измельченные семена льна. К здоровым продуктам добавили и яблоки с помидорами за счет их антиоксидантных свойств. Такие продукты могут замедлить дегенерацию тканей легких. Еда, обогащенная витамином D, помогает повысить иммунные силы организма и уменьшить воспалительный процесс дыхательных путей. Считается, что низкий уровень витамина D увеличивает риски развития астмы. Добавить в меню рекомендуют апельсины, морковь, красный перец и тыкву.

Здоровье легких зависит и от количества белка, который содержится в греческом йогурте, бобовых и постном мясе и зеленых овощах. Он поддерживает приток крови к легким. Также нужен для человека кайенский перец, так как в нем присутствует капсаицин, защищающий слизистую дыхательных путей.



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