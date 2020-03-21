Антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога экс-нардепу Левусу – СМИ

21.03.2020, 5:06, Новости дня

18 марта Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 546,5 тыс. грн депутату Верховной Рады VIII созыва, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщила пресс-служба суда в Facebook.

Экс-депутата обязали сообщать об изменении места жительства и работы, воздерживаться от общения со свидетелями, а также сдать на хранение все паспорта для выезда за границу.

Мера пресечения будет действовать до 12 мая.

По версии следствия, депутат и еще один его коллега незаконно получили компенсацию за проживание в гостинице.

По данным INSIDER, речь идет о бывшем депутате от “Народного фронта” Андрее Левусе. Детективы установили, что политик, имея в общей собственности квартиру в Киеве, получил компенсацию в размере почти 544 тыс. грн для съема номера в гостинице “Киев” в связи с якобы отсутствием собственного жилья.

Левус с февраля по ноябрь 2014 года был заместитель главы СБУ. В 2014–2019 годах – народный депутат Украины от партии “Народный фронт”.