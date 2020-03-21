Коронавирус в Украине: Минздрав хочет привлечь студентов-медиков на помощь врачам

21.03.2020, 5:06, Новости дня

Министерство здравоохранения Украины планирует привлечь студентов в помощь врачам в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”.

“Сейчас отрабатывается возможность задействовать дополнительно, чтобы усилить медиков, студентов 5-6 курсов, а также интернов, которые сейчас находятся на карантине. Мы будем принимать меры, чтобы привлечь их в помощь врачам”, – отметил он.

По состоянию на вечер 20 марта в Украине зафиксирован 41 случай заболевания коронавирусом, три из них – с летальным исходом, один человек выздоровел. За границей от вируса лечат 13 украинцев, две женщины умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к вечеру 20 марта в мире зарегистрировано более 250 тыс. инфицированных, более 10 тыс. человек скончались.