В случае ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине вместо режима ЧС введут чрезвычайное положение – МВД

21.03.2020, 5:06, Новости дня

Ухудшение в Украине ситуации с коронавирусной инфекцией может привести к введению чрезвычайного положения. Об этом 20 марта в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Режим чрезвычайного положения вводится тогда, когда есть угроза государству, угроза народу Украины. И если мы увидим по динамике, что нам такими ограничительными карантинными мерами, которые сейчас, не удается остановить развитие вируса… На сегодняшний момент, прямо на сейчас, у нас 28 случаев установленных коронавируса, и три человека скончались. Если мы увидим, что таких случаев будет сотни и ближе к тысяче, то, наверное, тогда президент, Совет национальной безопасности и обороны могут принять решение о введении режима чрезвычайного положения”, – сказал он.

По словам замминистра, такой режим действует в Испании, Италии, Франции и Австрии, речь идет об ограничении выхода граждан на улицу, кроме как за продуктами и лекарствами.

“Это меры чрезвычайные, но… сегодня мир стоит на пороге пандемии (или уже вошел в нее), равная которой была 100 лет назад во время эпидемии испанского гриппа так называемого… Если в мире заболеет 1 млрд человек, может погибнуть 50–60 млн. Если в Украине заболеет 10 млн человек – может погибнуть 500–600 тыс. человек. Все это очень серьезно”, – объяснил Геращенко.

Он призвал серьезно относиться к введенным в Украине карантинным мерам.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к вечеру 20 марта в мире зарегистрировано более 250 тыс. инфицированных, более 10 тыс. человек скончались.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах, автомобильном транспорте и автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся как минимум до 3 апреля.

По состоянию на вечер 20 марта в Украине зафиксирован 41 случай заболевания коронавирусом, три из них – с летальным исходом, один человек выздоровел. В ряде областей, где обнаружены инфицированные, введен режим чрезвычайной ситуации.

За границей от вируса лечат 15 украинцев, трое умерли.