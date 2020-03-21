Мнение: Письмо: “Целовал несколько дней подряд”

21.03.2020, 5:00, Разное

Когда мне пишут многодетные женщины про отношения с мужьями, я не знаю, что сказать.

Вот здесь мать шести детей. Это небольшой детский сад. Что тут скажешь?

Главное теперь – дети и больше ничего. Вырастут, будут вам помогать, потом будет много внуков, очень нескучная жизнь.

helensida

Здравствуйте, любимая Эволюция.

Я женщина, мне 41. Замужем 9 лет. Это второй брак. От первого два сына, старший с тяжёлой формой ДЦП живёт со мной, второй сын стал жить у бывшего мужа недавно по взаимному согласию. В настоящем замужестве у меня родилось ещё четверо детей.

Проблема у меня в том, что почти всё замужество я нахожусь в минусе дисбаланса. Последние пару лет отношения от баланса до острого дефолта. Было время, когда я считала правильным в ответ на недовольство мной стараться сильнее в быту, но всё не достигала своего желания быть любимой и мира в семье. Как -то заметила, что муж просто шарпает меня сделай то, это, безо всяких чувств. Во время беременностей поправлялась, затем худела , но отношение ко мне полной было временами и хорошим. Не вижу никакой закономерности.

(Закономерности между ее формой и его отношением может и нет, а вот закономерность между миролюбивым поведением автора и миром в семье точно есть. Минуса дисбаланса большого у жен с детьми практически не бывает, если они не очень жадные до любви и внимания. Слишком велика зависимость мужа, он и сам рад балансу)

В последнюю беременность кричал на меня при людях, отказывался дотронуться до живота, издевался, что ни одно имя ребенку ему не нравится, а я всё старалась пробить стену отчуждения и не отцеплялась.

(Не нужно никогда пробивать никакие стены. Надо заниматься своими делами. Детьми в основном. К мужу относиться спокойно и по-человечески, благодарить его за помощь и опеку)

Флиртовал при мне с продавщицей и спрашивал меня засмеялась ли она. Он купил на общие деньги семьи микроавтобус и я почувствовала, как он хочет быть несемейным парнем на машине.

(Микроавтобус он купил для всей семьи, как семерым в обычную машину уместиться. А быть свободными все почти мужчины хотят иногда, это не страшно. Женщины тоже этим грешат)

Под конец моей беременности помыкал мной делай это, то, быстрее дочку в школу собирай. Все мои вложения в детей стал присваивать себе. Влюбился в учительницу, разговоры были только о ней. Когда я уже родила, то проплакала три дня, запухло всё лицо. И всё же как то оперлась на себя, разделила границы( тогда не знала об этом), начала заниматься зарядкой, читать вечерами, похудела.

(Имея столько детей, нельзя плакать из-за мужа. Главное это дети, а не муж. Если муж помогает с детьми, а этот явно помогает и содержит всех, то и хорошо, молодец)

Одно время ( прошлым летом) стала выглядеть лучше, чем когда-либо, влюбилась в мужчину из церкви, куда мы семьей ездим, был безумный и слишком долгий взгляд в глаза. У этой влюбленности было моё огромное желание познакомиться, но никаких шагов того человека. Только взгляды. На меня стали смотреть мужчины на улице. И мой муж тогда относился ко мне очень хорошо, я поверила в то, что возможен баланс. Как-то я сделала пику и муж слил мне ту женщину(учительницу). Я увидела тогда, что её значимость для него не была слишком велика.

(Хорошо что ничего не получилось с тем мужчиной. Только этого еще не хватало, изменять, имея четверых детей от мужа и еще одного больного старшего ребенка. Не сходите с ума, автор. Если муж изменяет, это его косяк, он сам с этим и будет разбираться. А флирт мужа – это не страшно, в отличие от флирта жены)

Прошло время, выяснять отношения мы почти перестали. Я сказала как-то при ссоре, что не буду с ним спать, имея ввиду , что могу забеременеть, а отношения не всегда хорошие. Он ответил: “Так зачем ты тогда нужна?” И про море, что он бы мог поехать без меня (я с сыном), но как-то некрасиво получится.

(В общем, муж ее любит, на самом деле)

Думаю, что моя ОЗ низкая. Не работаю. Внешне выгляжу хорошо, имидж ДЖД, но этого недостаточно. В семью вижу свой вклад в виде рождения детей, материнской заботы. Дети не ходили в дет.сад, т.к. не делаем прививок, это желание мужа.

Муж последние дни плюсует, и я ему сегодня что-то отвечаю словами, что со мной так нельзя. Злюсь на него, но и боюсь, т.к. как-то раньше дала ему пощечину и он попытался, как мне показалось, свернуть мне шею. Сейчас он придирается к быту, хотя сравнительно всё хорошо. Бывает в быту плохо, а у него хорошее настроение.

(Никогда нельзя давать мужьям пощечины. Орать на мужей тоже нельзя. Не делайте этого никогда. Вы так создаете возможность и даже оправдание агрессии в вашу сторону. Надо молчать, если муж придирается зря. В большинстве случаев он потом компенсирует это. Только не надо тянуть щипцами. А если это не придирки, а его замечания по делу, надо пообещать учесть. Муж и сам привязан детьми, в его интересах жить с женой хорошо, а не воевать. Поэтому в данном случае главное не разжигать никаких ссор самой)

Две недели назад я вернулась из больницы со старшим сыном, муж соскучился, целовал несколько дней подряд, от чего я уже отвыкла. Он охотно поддержал мою инициативу взять в семью двух детей, оставшихся без родителей, с которыми я играла в свободное время в больнице. Мы ездили потом с мужем их проведывать.

(Он так соскучился по ней, что все что угодно был готов сделать для нее)

Это наверное было слишком для моей СЗ. Он уже взять детей не хочет, т.к. возникли трудности, а я всё ещё уговариваю, убеждаю. А если бы согласился, была бы семья, дающая мне радость.

(Этих детей содержать ему и принимать участие в их воспитании. Даже двух котят или щенят взять – это нагрузка, а здесь двое детей, при пятерых своих. Автор, ваш муж адекватно оценил свои силы. А вот вы легкомысленно свои и его силы переоценили. Вам и со своими детьми бывает иногда тяжело)

Замечала, что стоит мне пропустить зарядку пару раз, вместо этого заняться бытом, то муж уже плюсует. Хотя и смеётся, зачем она мне нужна. Получается мне надо так себя держать, заниматься собой постоянно, ничего не просить вообще, чтобы компенсировать недостаток ОЗ?

(Да, надо заниматься собой постоянно. Только не во вред быту и детям. Но зарядку точно можно себе позволить. И еще надо быть ласковой с ним, даже если он ворчит. Это еще лучше эффект дает по росту СЗ. Понимаете, почему, друзья? Вот если это пара без детей, то не факт, что от ласки в ответ на ворчание СЗ вырастет, а если столько детей, – факт. Только быть ласковой – это не быть липкой и требующей ласку, а именно самой быть ласковой к нему и терпимой. Понятно в чем отличие?)

Эти одинокие дети могли бы стать тем моим любимым и социуму полезным делом. Но муж зол, очевидно, что я продолжила их проведывать.

(Муж зол, потому что хотел бы, чтобы автор больше времени уделяла своим детям. И он прав. Идея усыновления должна разделяться обоими супругами. Нельзя требовать у супруга, чтобы он брал на себя такую нагрузку под давлением. Именно поэтому муж и злится сейчас на нее, что она хотела его продавить на такой серьезный шаг. Поэтому он придирается к быту, желая показать ей, что она и без тех детей мало успевает)

Уважаемая Эволюция, подскажите пожалуйста, как мне вести себя, чтобы быть счастливой?

(Больше благодарности к мужу и меньше требовательности. Больше радости от совместной жизни, меньше жалоб. На других мужиков в церкви не смотреть. Заниматься детьми, бытом и собой немного. Нужно вместе с детьми что-то изучать, чем-то увлекаться, совмещая свою учебу и обучение детей. И будет баланс)

Спасибо за Ваш блог, за его свет.