Конфликт нарративов в Сенате

21.03.2020, 4:51, Новости дня

В пятницу двое сенаторов-республиканцев были вынуждены защищаться от жесткой критики. Ранее стало известно, что они продали значительное количество своих акций перед самым обвалом фондового рынка. Сенаторов подозревают в том, что они воспользовались секретной информацией для личного обогащения.

Глава сенатского Комитета по разведке Ричард Берр продал акции на сумму 1,7 млн долларов 13 февраля. Берр регулярно получает сводки секретной информации об угрозах безопасности Соединенных Штатов. Через две недели после продажи своих акций, он заявил на частном обедев Вашингтоне, что коронавирус может привести к беспрецедентно серьезным проблемам. Это заявление предшествовало биржевому обвалу.

В пятницу Берр заявил, что, принимая решение о продаже своих акций 13 февраля, он руководствовался только информацией, находящейся в свободном доступе.

Келли Лоффлер, которая была назначена в Сенат в январе, чтобы заменить ушедшего в отставку по состянию здоровья сенатора, продала акции на сумму до 3,1 млн долларов в период с 24 января до середины февраля. Об этом сообщило издание The Daily Beast. Продажи начались в тот день, когда Комитет по здравоохранению, в состав которого входи Лоффлер, провел закрытый брифинг для сенаторов, посвященный коронавирусу.

По словам Лоффлер, ей сообщили о состоявшихся финансовых операциях лишь через три недели после их совершения, и что она не участвует в принятии инвестиционных решений. «Это нелепая и необоснованная атака», – написала она в «Твиттере».

Президент США Дональд Трамп заявил, что «возможно» эти инциденты будет расследованы: «Они говорят, что не сделали ничего плохого. Я считаю их, их всех, очень достойными людьми».

Критики – как демократы, так и республиканцы – призвали Берра и Лоффлер подумать об отставке или, как минимум, обстоятельно объяснить обстоятельства продажи акций.