Давид Манукян в новом треке признался в любви Ольге Бузовой

21.03.2020, 4:09, Разное

Давид Манукян пояснил о своей любви Ольге Бузовой с помощью песни. Видеоблогер подарил ей новую композицию, трогательные строчки впечатлили телеведущую.

Давид Манукян, известный как вокалист Дава, признается в своих чувствах Ольге Бузовой. На закрытой странице в Instagram он опубликовал новый трек «Малая», которую посвящает человеку, покорившему его сердце. В подписи к посту он попросил Ольгу Бузову прослушать песню и оценить ее.

Нежные строчки понравились не только телеведущей, но и поклонникам вокалиста. Многие написали, что несколько раз прослушали композицию. Фанаты высоко оценили творческую деятельность музыканта и сообщили, что растрогались его необыкновенным признанием в любви.