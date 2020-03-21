 

Вице-президент ТПП: 8,6 миллиона россиян могут потерять работу

21.03.2020, 3:55, Новости дня

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова считает, что если пандемия коронавируса COVID-19 затянется, 8,6 миллиона россиян могут потерять работу. Около трех миллионов предпринимателей, возможно, прекратят свою деятельность. Дыбова указала на важность сохранения основной части бизнеса, передает РИА Новости.

Первая проблема для всех регионах — арендные платежи, подчеркнула она. Значительная часть малого и среднего бизнеса являются арендаторами точек на рынках и в торговых центрах.

Многие бизнесмены, кроме того, взяли кредиты по льготной программе. В текущей ситуации есть риск, что они не смогут погасить их, выразила свои опасения вице-президент ТПП.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что ЦБ предпринимает меры для поддержки бизнеса и граждан. Так, программа рефинансирования для малого и среднего бизнеса будет расширена. Кроме того, дана рекомендация по реструктуризации кредитов, взятых физлицами. Правительство предпринимает и другие меры — снижение регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации, поддержание доступности ипотеки.



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