Коронавирус подкашивает бизнес России: как смягчить негативные последствия пандемии

21.03.2020, 3:55, Новости дня

Коронавирус подкашивает бизнес. Туризм и рестораны, авиакомпании и ретейл. Все, кто работает в сфере культуры и занимается организацией форумов, просят власти обратить внимание на их сложное положение.

Правительство начало постоянный и оперативный мониторинг финансового состояния предприятий, которые имеют стратегическое значение для России. Меры поддержки реального сектора экономики и состав ее адресатов будут расширяться. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

На особом контроле — продовольственная безопасность. Необходимо обеспечить стабильную работу торговой сферы. Среди мер — краткосрочные льготные кредиты на пополнение оборотных средств. В случае необходимости власти помогут крупным торговым сетям.

"В плане, который утвердил председатель правительства, есть пункт, которым мы можем воспользоваться. Речь идет о субсидировании кредитов по формированию запасов крупными торговыми организациями. Посмотрим, как это будет востребовано. Мы будем готовы оказать поддержку крупным торговым сетям", — отмечает министр финансов Антон Силуанов.

Туризм — одна из самых пострадавших отраслей. Продажи туров встали. Компании терпят колоссальные убытки. А теперь добавилась еще одна проблема — страховщики массово отказываются работать с турфирмами. Ассоциация АТОР попросила Центробанк вмешаться и разобраться с ситуацией.

Сбербанк обсуждает с властями помощь застройщикам и гостиничному бизнесу. Для первых речь идет о создании механизма по субсидированию ставки по кредитам. Необходимый объем на четыре года оценивается в 50 миллиардов рублей. Сложности с загрузкой будет испытывать гостиничный бизнес. Он тоже будет нуждаться в поддержке. Субсидирование процентной ставки по кредитам может стать одним из решений проблемы, считают в Сбербанке.

Стало известно о том, что о помощи попросила российская киноиндустрия. Письмо на имя премьера Мишустина отравила Ассоциация продюсеров кино и телевидения. Из-за ограничения массовых мероприятий и эпидемии коронавируса COVID-19 съемки российских кино- и телепроектов постепенно останавливаются.

"Нас штормит. Я повторяю: мы не исключение, мы далеко не единственные, но мы тоже в этих рядах. Поэтому, конечно, хотелось бы поддержки от правительства, которая связана со снижением взносов НДФЛ, субсидированием кредитных обязательств, льгот по аренде, по коммуналке", — комментирует ситуацию председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.

Премьер Михаил Мишустин поручил отсрочить уплату налогов в сферах культуры и спорта, искусства и кинематографии. Налоговые каникулы объявления до 1 мая.

Под ударом — и в целом малый и средний бизнес, где заняты миллионы человек. Тут целый комплекс мер. Правительство РФ приняло решение ввести отсрочку на 3 месяца по уплате страховых взносов и платежам для тех, кто арендует у государства.

Вводится мораторий на проверки предприятий, в том числе налоговые и таможенные. Расширены программы льготного кредитования и возможности реструктуризации по приемлемым ставкам, увеличены объемы предоставляемых субсидий. Впрочем, в "Опоре России" считают — есть необходимость расширить программу помощи.

"Для ряда отраслей нужна не отсрочка, а налоговые каникулы, снижение арендных ставок. Именно не трехмесячная отсрочка, а снижение. Кроме того, не отсрочка страховых взносов, а обнуление для тех сотрудников, кто на сегодняшний день вынужден находиться вне рабочих мест. Во всяком случае, в Китае, стимулируя работодателей не сокращать персонал, государство на какое-то время взяло на себя хотя бы социальные взносы", — отмечает президент бизнес-организации "Опора России" Александр Калинин.

Налоговая возьмет паузу. Одной из важных мер должна стать отсрочка налоговых платежей для компаний, которые пострадали от пандемии, на три месяца, начиная с 30 марта.

В рамках антикризисных мер власти могут на время прекратить взимать плату с большегрузных грузовиков по системе "Платон". Эта мера обсуждается — сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Еще одно решение, которое позволит смягчить негативные последствия от эпидемии, — власти прекратят в ряде случаев штрафовать исполнителей по госконтрактам, если они нарушили свои обязательства. В частности, автопроизводителей, которые зависимы от поставки комплектующих из-за рубежа.