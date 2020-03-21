Европарламент из-за коронавируса впервые соберется на “виртуальную” сессию

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21.03.2020, 3:49, Новости дня

Из-за пандемии коронавируса Европейский парламент впервые в истории проведет пленарное заседание с использованием системы дистанционного голосования. Об этом говорится в заявлении президента ЕП Давида-Марии Сассоли, опубликованном 20 марта на представительского органа ЕС.

На внеочередном заседании, которое пройдет 26 марта, Европарламент намерен утвердить меры по борьбе с коронавирусом, разработанные Еврокомиссией, в частности, выделить деньги на разработку вакцины от COVID-19, а также на финансирование больниц.

По словам Сассоли, власти ЕС намерены потратить на меры по борьбе с коронавирусом и поддержанию финансовой стабильности около €2 трлн. “Это величайшая демонстрация европейской солидарности, сравнимая с планом Маршалла – программой, которая помогла нам восстановиться из руин Второй мировой войны”, – подчеркнул он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к вечеру 20 марта в мире зарегистрировано более 250 тыс. инфицированных, более 10 тыс. человек скончались.

С конца февраля эпицентр эпидемии переместился из Китая в Европу. Только на Италию, Испанию и Германию проходится почти 90 тыс. заболевших и 5 тыс. умерших.

Сассоли с 10 марта находится на домашнем карантине в Брюсселе после поездки в Италию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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